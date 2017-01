Norra luterlik kirik laulatab samasoolisi paare

(Foto: Terje Bendiksby/NTB/AFP/Scanpix)

Luterlik kirik lükkas 2014. aastal geiabielude sõlmimise võimaluse tagasi, kuid esmaspäeval kiitis kirikukogu 83 häälega 29 vastu heaks uue teenistuse, mida hakatakse pakkuma alates 1. veebruarist, vahendas The Local.

Igal kirikuõpetajal on aga vabadus valida, kas ta laulatab samasoolisi paare või mitte.

"See on päev, mil palvetele ja unistustele vastati," ütles luterliku kiriku liberaalsema tiiva juht Gard Sandaker-Nilsen uudisteagentuurile NTB. Sandaker-Nilsen on ka ise gei.

Teiste hulgas võimaldavad samasoolistel kirikus abielluda Rootsi, Taani ja Prantsusmaa protestantlikud kirikud.

Eelmisel aastal otsustas eelmine sinod toetada samasooliste abielusid, kuid geide laulatamiseks kirikus oli vaja heaks kiita spetsiaalne teenistus.

2015. aastal oli Norras kiriku liikmena registreeritud umbes 73 protsenti rahvastikust.

Norra on Euroopas geiõiguste eest võitlemisel esirinnas. Geipaaride tsiviilabielud ja adopteerimine on olnud Norras seaduslikud juba alates 2009. aastast ning kirik pühitseb ametisse ka homoseksuaalseid kirikuõpetajaid.