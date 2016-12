Soome kohus mõistis paremäärmuslase suurt tähelepanu pälvinud rünnaku eest kaheks aastaks vanglasse

Valvekaamera stoppkaader rünnaku toimumisest. (Foto: Yle)

Sündmused said alguse 10. septembril Helsingi kesklinnas, kus toimus PVL-i meeleavaldus. Üks möödakäija asus aga meeleavaldajate vastu protestima ning sattus seejärel PVL-i aktivisti Jesse Torniaineni rünnaku sihtmärgiks, vahendasid Yle ja Helsingin Sanomat.

Kuigi PVL-i aktivisti poolne rünnak (valvekaamera video) oli lühike, olid löök ja selle tagajärg nii rängad, et peavigastusega ohver suri 16. septembril haiglas. Samas ei õnnestunud prokuröril protsessi käigus veenda kohut selles, et löögi tagajärjel tekkinud kehavigastused tõid otseselt kaasa ohvri hilisema surma. Kohtus leidsid kaitse poolt äramärkimist näiteks väited, et ohvri surma põhjuseks võis olla see, et ta tarvitas narkootilisi aineid ning lahkus enne oma surma arstide soovitusi eirates haiglast.

PVL-i aktivisti süüdistati esialgu raskes kehalises vägivallas ja raskendavatel asjaoludel surma põhjustamises. Tornianen eitas aga kõiki süüdistusi peale vägivalla ehk valvekaamera poolt salvestatud jalahoobi. Prokuratuur nõudis Torniainenile kuni kuue aasta pikkust vanglakaristust.

Esimese astme kohus piirdus reedel aga vaid raskendavatel asjaoludel kehalise väärkohtlemisega ning surma põhjustamist puudutav süüdistus lükati tagasi. Kuriteo puhul arvestas kohus raskendavate asjaoludena seda, et rünnaku toimus ohvri jaoks ootamatult, rünnak oli suunatud ründaja jaoks tundmatu isiku vastu ning et ohvrile ei jäänud võimalust end rünnaku eest kaitsta.

Kohtu hinnangul toetas raskendavate asjaolude rakendamist ka süüdistatava varasem kuriteoregister ning see, et kuritegu leidis aset avalikul üritusel, mille Torniaineni enda organisatsioon oli varem politseis registreerinud. Samas ei nõustunud kohus prokuratuuri seisukohaga, et kuriteol oli rassistlik iseloom, sest prokurör ei põhjendanud, millisesse vähemusrühma ohver kuulus.

Torniaineni advokaat üritas karistust väiksemaks rääkida muuhulgas väitega, et juhtum on Soome avalikkuses liiga palju tähelepanu pälvinud, kuid kohus seda arvesse ei võtnud.

Prokurör Anja-Riitta Rinkinen kinnitas, et tal on kavas otsus edasi kaevata.