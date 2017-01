Trumpi nõudel lahkuvad kõik Obama määratud suursaadikud 20. jaanuariks

USA suursaadikuks Hiinas määratud Terry Branstad ja Donald Trump. (Foto: Reuters/Scanpix)

Otsuse tõttu on osa diplomaate keerulises olukorras, sest peavad kiirkorras hakkama ajama näiteks eluaset, viisareegleid ja laste kooliharidust puudutavaid dokumente. Samuti tähendab Trumpi meeskonna otsus seda, et mõned olulised USA saatkonnad jäävad pärast Trumpi ametisse asumist kuudeks ilma suursaadikuteta, vahendasid New York Times, Politico ja Reuters.

Meedias levinud teadet kinnitas ka USA suursaadik Uus-Meremaal, kes teatas Twitteris, et lahkub 20. jaanuaril. Gilbert märkis, et korraldus oli antud "ilma eranditeta" ning see saadeti välisministeeriumi poolt 23. detsembril.

Seni on USA administratsioonide vahetumise puhul olnud üldjuhul tavaks, et poliitiliselt määratud suursaadikud saavad jääda oma ametisse nädalateks või kuudeks pärast uue presidendi ametisse asumist. Osaliselt on see seotud isikliku lähenemisega diplomaatide perekondade suhtes, kuid suures osas võimaldab selline tava ka tagada järjepidevust olukorras, kus uus administratsioon ajapikku nii kodumaal kui diplomaatilistes esindustes poliitilisi ametnikke välja vahetab.

Traditsioonist lähtudes andis ametist lahkuv president Barack Obama oma administratsiooni ametnikele korralduse esitada lahkumisavaldused hiljemalt 20. jaanuariks, et uue presidendi määratud ametnikele ruum vabaks teha. Uue administratsiooni otsustada on aga see, keda ja kui kaua pikemalt ametis hoida.

Kui Politico küsis Trumpi meeskonna käest suursaadikute ajapikenduste kohta, siis vastati, et välisministeeriumi haldusalas mingeid erandeid ei teha. Välisministeeriumis hakati juba 21. detsembril saatma suursaadikutele kirju teatega, et ametikoht tuleb ka reaalselt 20. jaanuariks vabastada.

Poliitiliselt määratud diplomaatide ametikohti on umbes 188 ning Politico hinnangul on äärmiselt vähetõenäoline, et Trumpi meeskond on kõikidele kohtadele juba inimesed välja valinud.

Hetkel on teada, et Hiina Rahvavabariigis saab uueks suursaadikuks Iowa kuberner Terry Branstad ja Iisraelis jurist David Friedman. Palju on spekuleeritud Venemaale saadetava suursaadiku nime üle, kusjuures Venemaa meedias on väidetud, et selleks saab Moskva-sõbralike avaldustega tähelepanu pälvinud kongresmen Dana Rohrabacher, kes mingil perioodil olevat kaalutud ka välisministri kohale.