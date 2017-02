Venemaal selgusid häkkerirühma Šaltai-Boltai kahe liikme nimed

FSB hoone Moskvas. (Foto: AFP/Scanpix)

Moskva Lefortovo kohus pikendas häkkerirühma Šaltai-Boltai kaasusega seotud kahe kahtlusaluse vahi all hoidmist ning selle raames avaldati kolmapäeval esmakordselt ka nende nimed.

"Kohtu määruse alusel pikendatakse detsembris vahi alla võetud Konstantin Tepljakovi ja Aleksandr Filinovi vahi all pidamist aprilli alguseni," ütles Interfaxile kohtu pressiesindaja Jekaterina Krasnova kolmapäeval.

Rühmituse väidetav looja, ajakirjanik Vladimir Anikejev, on juba vahi all.

Tepljakovile ja Filinovile on esitatud sama süüdistus kui Anikejevile - grupiviisiline seadusvastane tungimine võõrastesse arvutitesse, ütles Krasnova.

Tema sõnutsi otsustas kohus kinnipeetud vahi alla võtta veel mullu novembris, kuid pärast Anikejevit. Mullu 9. novembril vahi alla võetud Anikejev jääb vahi alla 8. märtsini, lisas pressiesindaja.

Häkkerirühm Šaltai-Boltai ehk Anonüümne Internatsionaal sai kuulsaks mõne aasta eest. See tegeles tippametnike, suurettevõtete ja meedia kirjavahetuse ja kontode lahtimuukimisega ja müüs saadud andmeid.

Advokaat: FSB, Kaspersky ekstöötajaid süüdistatakse riigireetmises

Kahele Vene Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) endisele töötajale ja IT-firma Kaspersky Labi endisele osakonnajuhatajale esitati kolmapäeval süüdistus riigireetmises USA heaks, ütles kaasusega seotud neljanda isiku advokaat.

Teadupoolest võeti riigireetmise ja häkkerirünnakute korraldamise kahtlustusega kinni neli inimest, sh FSB küberjulgeolekukeskuse osakonnajuhataja Sergei Mihhailov ja tema asetäitja Dmitri Dokutšajev. Vahi alla võeti ka Kaspersky Labis küberrünnakuid uuriva osakonna juht Ruslan Stojanov.

"Mihhailovile, Dokutšajevile ja Stojanovile esitati süüdistus riigireetmises USA kasuks," ütles Interfaxile advokaat Ivan Pavlov.

Riigireetmishagidele spetsialiseerunud Pavlov ütles uudisteagentuurile Associated Press, et esindab kaasuse raames kinni peetud neljandat isikut, endist FSB töötajat, kelle nime ta ei öelnud.

"Ma ei tea, kuidas ülejäänud, aga minu kaitsealune süüd ei tunnista," märkis ta.

Olukorraga kursis olevad allikad ütlesid varasemalt Interfaxile, et Mihhailov ja Dokutšajev lekitasid USA Luure Keskagentuurile (CIA) salastatud andmeid. Pavlov rõhutas, et kuigi kaasus on "USA-ga seotud", siis kaasuse dokumentides CIA-d ei mainita. CIA esindaja ei soovinud AFP-le väidet kommenteerida.

Vene võimud pole kõnealuse nelja isiku vahistamist kinnitanud, kuid Kremli teatel on president Vladimir Putinit meedias levivatest teadetest informeeritud. Kaspersky on kinnitanud Stojanovi vahistamist, öeldes, et tema vastu esitatud süüdistused käsitlevad "perioodi, mil ta polnud (meie) firma töötaja".

2016. aasta novembris arreteeriti ajakirjanik Vladimir Anikejev, keda süüdistatakse seadusvastases arvutitesse tungimises ja on meedia väitel häkkerirühma Šaltai-Boltai asutaja. Allikate sõnul olid Anikejev ja süüdistuse saanud omavahel tuttavad.

Pavlov ütles, et ei näinud hagi materjalides andmeid Anikejevi kohta.