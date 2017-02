Prantsuse uuring: skandaalist räsitud Fillon teise vooru ei saa, tuleb Le Peni ja Macroni duell

Nice'i karnevali jaosk tehtud kujud kandidaatidest. Vasakult: Le Pen, Fillon ja Macron. (Foto: SIPA/Scanpix)

Filloni reitingut on räsimas skandaal, mis puudutab tema abikaasale ja lastele makstud tasu väidetavalt fiktiivse töö eest. Aastate jooksul reeglitevastaselt makstud summa ulatub ligi miljoni euroni ning Elabe arvamusküsitlus näitab, et osa valijaid on skandaalist ka oma järeldused teinud. Fillon ise kinnitab, et pole reegleid rikkunud, et tegu on poliitiliselt motiveeritud laimuga ning et ta kavatseb igal juhul lõpuni kandideerida.

Prantsuse meedias aga liiguvad juba kuuldused, et tema koduerakond, peamine paremtsentristlik partei Les Républicains ehk LR on kaalumas juba "plaan B-d" juhuks, kui Fillon on ikkagi sunnitud kandideerimisest loobuma. Näiteks on Fillon ise varem öelnud, et loobub kandideerimisest juhul, kui prokuratuur alustab menetlust ka otseselt tema enda vastu. Samas on erakonna jaoks keeruline leida enne 23. aprillil toimuvat valimiste esimest vooru uusa ja tõsiselt võetav kandidaat.

Väljaande Les Échos poolt tellitud uuring näitas, et paremäärmuslaseks peetud Le Peni toetus on suurenenud, kuid teises voorus osutuks aga võitjaks hoopis Macron. Alles eelmisel nädalal peeti kõige tõenäolisemaks valimiste võitjaks veel Filloni.

Arvamusküsitlus aga korraldati 30.-31. jaanuarini ehk vaid mõned päevad pärast seda, kui nädalaleht Le Canard enchaîné väitis, et ekspeaministrist presidendikandidaadi abikaasale Penelope Fillonile maksti aastate jooksul sadu tuhandeid eurosid maksumaksja raha fiktiivse töö eest. Kuigi Fillonid on süüdistused korduvalt tagasi lükanud, on finantsprokuratuur asunud juhtumit uurima ning prokuratuuri ametnikud kuulasid endist valitsusjuhti ja tema naist mitu tundi üle.

Täpsemalt pakkus Elabe välja kaks esimese vooru stsenaariumi - sõltuvalt sellest, kas tsentrist François Bayrou otsustab veel kandideerida või mitte. Mõlema stsenaariumi korral oleks Le Pen esikohal (toetus 26-27%) ja Macron teisel kohal (22-23%). Le Peni toetus on varasema uuringuga võrreldes kasvanud kolm protsendipunkti ja Macroni oma ühe protsendipunkti võrra.

Sotsialistide valitsuse endise majandusministri Macroni jätkuv esiletõus on märkimisväärne ka seetõttu, et ta on oma suure toetuse saavutanud ilma tugeva parteiaparaadi toetuseta. Ta alustas sõltumatu kandidaadina ning alles möödunud aasta aprillis lõi ta oma partei En marche!, mida on nimetatud nii sotsiaalliberaalseks, tsentristlikuks ja progressiivseks. Igal juhul on rõhutatud seda, et tema toetajaskond ei koosne üksnes François Hollande'is pettunud kunagistest sotsialistide toetajatest, vaid tema poliitiline fenomen on palju laiem ja mitmekülgsem.

Filloni toetus on aga kukkunud kuni kuue protsendipunkti võrra ning tema jääks kolmandaks ning seega jääks ta eemale 7. mail toimuvast teisest voorust, kuhu pääsevat vaid kaks tugevamat kandidaati.

Elabe prognoosis, et teises voorus saaks 65-protsendilise toetusega võidu Macron. Ka Fillon võidaks teises voorus Le Peni, kuid nõrgema tulemuse ehk 59-protsendilise tulemusega.

Samas on analüütikud varem hoiatanud, et Prantsusmaa poliitika varasem kirjutamata reegel, et oma lemmikkandidaadist ilma jäänud valijad toetavad valimiste teises voorus (sageli nö nina kinni pigistades) Rahvusrinde vastu astuvat kandidaati, ei pruugi sellel korral ilmtingimata paika pidada. Ka Rahvusrinne pidas varem oma kõige ohtlikumaks vastaseks just Filloni, kes teeb küllaltki sarnaseid jõulisi avaldusi immigratsiooni, terrorismi ja islami teemal. Samuti on nii Fillon kui ka Le Pen mõlemad Venemaa suhtes leplikult kui mitte lausa positiivselt meelestatud. Seetõttu on ka üsna raske ennustada, kellele läheksid Macroni ja Le Peni duelli korral Filloni toetajate hääled.

Teine arvamusküsitlus pakub võitjaks endiselt Filloni

Kolmapäeval avaldatud teine arvamusküstlus, mille 29. jaanuarist 1. veebruarini korraldas Ifop Fiducial, pakub võitu aga endiselt Fillonile.

Esimeses voorus võidaks Le Pen, teisele kohale tuleks aga Fillon, kes teises voorus saaks võidu 60-protsendilise toetusega.

Ajakirja Paris Match tellimusel korraldatud uuring lähtus eeldusest, et tsentrist Bayrou otsustab ka kandideerida.

Uus hüüdnimi: François Million

Prantsuse meedias ja sotsiaalmeedias on aga ekspeaministri skandaalist inspireerituna hakanud levima uued hüüdnimed ja poliitilised mõisted “François Million” (“François Miljon”) ja "le million de Fillon" ("Filloni miljon").