Prantsusmaa mainekas ülikool jättis ära kohtumise tuntud Kremli-kriitikuga

USA ajakirjanik ja analüütik David Satter. (Foto: davidsatter.com)

Buzzfeedi Prantsusmaa toimetusele kinnitas otsust ja selle motiivi usaldusväärne allikas ülikooli administratsioonist.

19. jaanuaril pidi Science Po's toimuma kohtumiseõhtu USA uuriva ajakirjaniku ja Venemaa-eksperdi David Satteriga, kelle suhtes on Venemaa võimud kehtestanud sissesõidukeelu.

Kaks päeva varem kadus aga teave ürituse kohta Sciences Po rahvusvaheliste uuringute keskuse (CERI) veebilehelt.

Satter ise sai ürituse ärajäämisest teada ühe oma sõbra kaudu. "Nad isegi ei teatanud sellest mulle otse!" imestas ta.

Otsus oli tema arvates veelgi arusaamatum arvestades seda, et 2014. aasta veebruaris oli ta samas ülikoolis toimunud Kremli-teemalisel konverentsil juba üles astunud ning et tema raamatud on ülikooli raamatukogus igati saadaval.

Samas ei mõtisklenud Satter pikalt põhjuse üle. "Ma sain kiiresti aru, et nad kardavad Venemaa kättemaksu. Tuleb tunnistada, et Sciences Po'l on vahetusprogrammid Moskva ülikoolide. See on esimene kord, kui mind suurest ülikoolist sellisel põhjusel eemale tõrjutakse."

Sciences Po'l on koostööleping kolme prestiižika Moskva ülikooliga, milleks on M. V. Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool, Venemaa Välisministeeriumi Moskva Riiklik Rahvusvaheliste Suhete Instituut ja Moskva Kõrgem Majanduskool.

Anonüümseks jääda soovinud Sciences Po töötaja kinnitas Buzzfeedile Satteri teooriat.

"CERI tegi ennetevat enesetsensuuri, mis on kahetsusväärne. Tõenäoliselt kardeti Venemaaga sõlmitud vahetuslepete pärast. Ma arvan, et kardeti ka seda, et need üliõpilased, kes on praegu Venemaal vahetusüliõpilasena, võidaks välja visata," selgitas allikas.

Allika sõnul polnud see esimene kord, kui CERI üritab Moskvale meelepäraselt käituda. "See on hoiak, mida CERI on rakendanud juba pikemat aega. Mõni kuu tagasi keelduti vastu võtmast Ukraina peaministrit, kellel pole Moskvas just hea maine. 2016. aasta mais aga toimus konverents Tšetšenia teemal, mille kohta saadi kaebus Venemaa suursaatkonnalt. Nüüd siis tsenseeriti end ennetavalt. See on brutaalne."

Samuti on analoogseid juhtumeid olnud ka teiste riikidega. Näiteks Hiina Rahvavabariigi saatkonna reaktsiooni tõttu olevat ära jäetud kohtumine tiiberi usujuhi dalai-laamaga.

Buzzfeediga rääkinud CERI endine direktor Jean-François Bayart, kes juhtis keskust aastatel 1994-2000, mõistis oma kunagiste kolleegide käitumise hukka ja nimetas seda skandaalseks. Kusjuures eriti häbiväärseks peab ta võimalust, et Venemaa suursaatkond ei pruukinud ülepldse sekkudagi ja CERI jättis ürituse ära omal initsiatiivil, et Moskvale heameelt teha.

Satteri üritus leidis siiski aset, kuid teises kohas - väljaande L'Esprit ruumides. Kui Buzzfeed seal temaga kohtus, oli ajakirjanik endiselt hämmingus Sciences Po suhtumisest.

"Ma olen rääkinud nii Oxfordis ja Cambridge'is, minu raamat on toimetatud Yale'i ülikoolis. Seega pole küsimuseks minu usaldusväärsus, vaid valdkond, millega ma tegelen. Ning see illustreerib väga hästi mu raamatu pealkirja," nentis ta.

Sciences Po esindajad, kelle poole Buzzfeed ametlike kommentaaride saamiseks pöördus, väljaande kontaktisoovidele ei vastanud.

David Satter töötas erinevate Lääne väljaannete (Financial Times, Wall Street Journal) Moskva korrespondendina juba 1960. aastate lõpust alates, kuid 2013. aastal saadeti ta ootamatult Venemaalt välja.

Pärast seda on Satter olnud oluliseks Venemaad puudutavaks asjatundjaks mitmetes mõttekodades ja ülikoolides. Venemaa kohta on temalt ilmunud neli pikemat raamatut, milles ta teeb Kremli suunas teravat kriitikat.

Ka oma eelmisel aastal ilmunud raamatus "Mida vähem sa tead, seda paremini sa magad" ("The Less You Know, the Better You Sleep: Russia’s Road to Terror and Dictatorship Under Yeltsin and Putin") jätkab Satter sama teemat ja väidab muuhulgas, et 1999. aastal toimunud ohvriterohked plahvatused kortermajades olid korraldatud Vene eriteenistuste poolt õigustamaks järgnenud sõda Tsetšeenias. Viimases raamatus pöörab Satter palju tähelepanu ka Venemaa tegevusele Ukrainas ja Süürias.

Eesti keeles on ilmunud Satteri raamatud "Meeletuse ajastu" ja "Pimedus koidikul".