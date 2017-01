Stoltenberg: NATO vastu tehti eelmisel aastal umbes 500 küberrünnakut kuus

NATO peasekretär Jens Stoltenberg. (Foto: AFP/Scanpix)

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Saksa ajalehele Die Welt antud intervjuus, et alliansi vastu suunatud küberrünnakute arv on selgelt tõusnud.

"Meie viimaste hinnangute kohaselt tehti eelmisel aastal iga kuu keskmiselt 500 sellist ohtlikku küberrünnakut, mis nõudsid meie ekspertide jõulist sekkumist," vahendas Yle Stoltenbergi sõnu.

Võrreldes eelnenud aastaga kasvas küberrünnakute arv 60 protsenti.

Peasekretäri sõnul tegid suurema osa rünnakutest riikliku taustaga tegijad, mitte üksikisikud.

Peasekretär ühtegi riiki samas nimeliselt ei maininud, kuid mitmed liikmesriigid, sealhulgas USA ja Saksamaa võimud, on oma avaldustes peasüüdlasena viidanud selgelt Venemaale. Moskva on sellised süüdistused tagasi lükanud.

Stoltenberg tunnistas, et on selliste küberrünnakute tõttu väga mures, sest tänapäeval on kõik sõjalised meetmed mingil moel andmevahetusega seotud. Ta rõhutas, et küberturvalisuse parandamine saab olema järgmise NATO tippkohtumise üheks peateemaks.

Peasekretär vastas intervjuus ka järgmise USA presidendi Donald Trumpi kriitikale, kelle arvates on NATO tegevus terrorismivastases võitluses puudulik ja kes on nimetanud allianssi "iganenuks".

Stoltenberg märkis, et NATO on tihedalt seotud terrorismivastase võitlusega ning seda tegevust on kavas edaspidi veelgi laiendada.

NATO juht avaldas soovi asuda Trumpiga koostööd tegema ning Stoltenbergi sõnul usub ta, et USA on endiselt täielikult pühendunud NATO turvagarantiidele.