Euroopa Liit mõistis Iisraeli asundusseaduse hukka

Iisraeli asundus Ariel Läänekaldal. (Foto: AFP/Scanpix)

"Euroopa Liit kutsub Iisrael juhtkonda üles hoiduma taolise seaduse jõustamisest, et hoiduda edasisest olukorra pingestumisest ja mitte seada ohtu konflikti rahumeelset lahendust," ütles ühenduse välispoliitikajuht Federica Mogherini.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles varem päeval, et seadus rikub rahvusvahelist õigust.

"See eelnõu on vastuolus rahvusvahelise õigusega ning selle tagajärjed saavad olema Iisraeli jaoks kaugeleulatuvad," ütles Guterres avalduses.

Knessetis esmaspäeval heaks kiidetud eelnõu tunnistab seaduspäraseks kümned asunduseelpostid ja tuhanded juudiasunike kodud, mis on ebaseaduslikult rajatud palestiinlaste eraomandis maale.

ÜRO eriesindaja Lähis-Ida rahuprotsessis Nikolai Mladenov nimetas seadust "väga ohtlikuks pretsedendiks".

"See on esimene kord, kui knesset võtab vastu okupeeritud Palestiina maid puudutava seaduse. See ületab väga jämeda punase joone," ütles ta.

Eelnõu on pälvinud rahvusvahelise hukkamõistu, seda on tauninud teiste seas eraldi Suurbritannia ja Prantsusmaa.

USA ei ole seadust kommenteerinud. Trumpi administratsioon möönis siiski, et juudiasunduste laiendamine "ei pruugi kaasa aidata" rahu saavutamisele, kuid rõhutas erinevalt eelmistest administratsioonidest, et need ei ole ka takistus rahule.

Palestiina presidendi Mahmoud Abbasi sõnul on tegemist "rünnakuga" Palestiina rahva vastu. Palestiina Vabastusorganisatsiooni peasekretär Saeb Erekat ütles teisipäeval, et kõnealune seadus on "viimane nael kahe riigi lahenduse kirstule".

Araabia Liiga süüdistas teisipäeval Iisraeli seoses knessetis heaks kiidetud seadusega okupeeritud Läänekalda ebaseaduslike asunduste tagasiulatuvast legaliseerimisest "palestiinlaste maade varguses".

Seadus hõlmab 53 asunduseelposti ja legaliseerib tagasiulatuvalt umbes kuni 4000-6000 sinna rajatud kodu.