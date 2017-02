Rootsi ja Soome võivad ühineda NATO ühendekspeditsiooniväega

Rootsi sõdurid õppusel. (Foto: Kustjägarna/forsvarsmakten.se)

Kaks aastat tagasi Londonis moodustatud üksus peaks alustama tegevust tuleval aastal ning sellesse kuulub ka Eesti, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Rootsi kaitseminisetr ütles Dagens Nyheterile, et ehkki Suurbritannia on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda, on sealne kaitseminister kinnitanud, et Suurbritannia soovib endiselt olla aktiivne Euroopa julgeoleku tagamisel.

Rootsi kaitseminister allkirjastas mullu juunis koostööleppe Suurbritanniaga, milles Rootsi liitumists ühendekspeditsiooniväega kirjas polnud, kuid nüüd soovivad rootslased sellega liituda.

Hultqvist kinnitas, et seda on arutatud ka Soomega.

Ühendekspeditsooniväel pole püsivaid üksusi, kuid liikmesriigid kohustuvad vajadusel panustama ühiskaitsesse oma eriüksustega.