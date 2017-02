Trump kaalub uut immigratsioonimäärust

President Trump saabub Air Force One'i pardal West Palm Beachi Floridas, kus veedab nädalavahetuse Jaapani peaministri Abega. (Foto: SCANPIX / AFP)

Trumpi sõnul on hoolimata kahest hiljutisest kaotusest föderaalkohtus seadus tema poolt ning julgeolekumured võivad dikteerida kiiremat vastust.

"On kahetsusväärne, et vastavalt seadusele võtab see aega, kuid me võidame selle võitluse. Meil on samuti palju valikuid, sealhulgas täiesti uue määruse esitamine," lausus ta, lisades, et enne uut nädalat ta midagi ette ei võta.

Avaldus tähendab taganemist Trumpi poolt, kes on kinnitanud, et määrus oli hästi koostatud, ning on tõotanud jätkata kohtuvaidlust.

"Me peame kiirustama julgeolekukaalutlustel, seega võib see vägagi juhtuda," ütles Trump vastuseks küsimusele, kas ta plaanib koostada uut meedet.

Trump lausus reedel ühisel pressikonverentsil Jaapani peaministri Shinzo Abega, et on presidendina saanud teada tohututest ohtudest oma riigile. "Me kavatseme edasi liikuda ning jätkata nende asjadega, mis meie riigi turvaliseks teevad. See toimub kiiresti," sõnas ta ajakirjanikele.

"Me ei luba oma riiki inimesi, kes üritavad kahju teha," märkis ta. "Me lubame oma riiki paljusid inimesi, kes meie rahvast armastavad ja teevad meie riigile head."

Trump peatas nädal pärast ametisseastumist põgenike ümberasustamise programmi vähemalt 120 päevaks ning keelas riikipääsu reisijatele Iraanist, Iraagist, Liibüast, Somaaliast, Sudaanist, Süüriast ja Jeemenist 90 päevaks. Süüria põgenike suhtes rakendus keeld viivitamatult.

Apellatsioonikohus otsustas neljapäeval ühehäälselt jätta jõusse Trumpi allkirjastatud reisikeelu peatamisotsuse.