Mikser: Eesti toetab Montenegrot teel Euroopa Liitu ja NATOsse

Välisminister Sven Mikseri ja Montenegro välisministri Srđan Darmanovići pressikonverents. (Foto: Välisministeerium)

Mikser tutvustas Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteete ning kinnitas, et Eesti jaoks on Lääne-Balkani regiooni stabiilsus ja julgeolek väga oluline. "Igal riigil on õigus valida oma strateegiline tee ja rahvusvahelised alliansid, millesse kuuluda, ilma mõne teise riigi sekkumiseta. Eesti toetab Montenegrot nii NATO kui ka ELiga liitumisel," ütles ta.

Mikser tunnustas Montenegrot Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika seisukohtadega joondumise eest, sealhulgas ühinemise eest Venemaa vastaste sanktsioonidega, samuti reformide järjepideva elluviimise eest. „Eriti oluline on keskenduda võitlusele korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega ning õigusriigi ja hea valitsemise põhimõtete elluviimisele,“ rõhutas välisminister.

Välisminister kinnitas Eesti jätkuvat toetust Montenegro kiirele ühinemisele NATOga. "Oleme jõudnud Montenegro liitumisprotokolli ratifitseerimisega liikmesriikides lõpusirgele, nüüd tuleb see protsess lõpule viia,“ ütles Mikser.

Montenegro liitumisprotokolli on praeguseks ratifitseerinud 24 liitlasriiki kahekümne kaheksast. Riigikogu kiitis heaks Montenegro NATOga liitumise eelmise aasta oktoobris.

Kohtumisel kõneldi ka Venemaa viimasel ajal aktiviseerunud püüetest sekkuda Lääne-Balkani riikide sisepoliitikasse. Välisminister Mikser märkis, et sügiseste parlamendivalimiste ajal toimunud riigipöördekatse, mille eesmärgiks oli nurjata Montenegro NATOga liitumine, on äärmiselt murettekitav. "Selle olukorra valguses on eriti oluline viia liitumisprotsess liigse viivituseta lõpuni," sõnas Mikser.

Välisministrid kinnitasid, et Eesti ja Montenegro kahepoolsed suhted on head, kuid leiti, et suhteid võiks veelgi arendada turismi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning küberkaitse valdkonnas, samuti ülikoolidevahelises koostöös.

Lisaks toimusid kohtumised Montenegro presidendi Filip Vujanovićiga, peaministri Duško Markovići, Euroopa asjade ministri Aleksandar Andrija Pejovići ja parlamendi spiikri Ivan Brajovićiga.