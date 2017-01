Video: Malmö väljak muutus aastavahetuse ajal "lahinguväljaks"

Aastavahetus Malmös. (Foto: Video stoppkaader)

Sotsiaalmeedias on kulutulena levimas video, mis kujutab aastavahetust Rootsi lõunaosas asuvas Malmö linnas ja seda, kuidas uue aasta saabumise ajal tulistatakse ilutulestikurakette maha ja inimeste pihta. Videos kujutatu on taas kord tekitanud arutelu ka selle üle, kas ilutulestikurakettide müüki tuleks mingil viisil piirata.

Ajakirjandustudengi Jash Doweyko-Jurkowski poolt filmitud videol on näha sündmusi Möllevångstorget väljakul, vahendas The Local.

"Kui ma seal väljakul seisin, siis minu hinnangul tulistas ilutulestikurakette 20-25 inimest, kuid on oluline rõhutada, et ma seisin suurema osa ajast ühe koha peal. Väljakul oli ka teisi kohti, kus seda juhtus," selgitas Doweyko-Jurkowski.

Video autori sõnul oli ta teadlik, et tegu on probleemse piirkonnaga. "Kui ma kolisin Malmösse, kuulsin ma sageli, et aastavahetuse ajal on Möllevången natuke nagu lahinguväli ning et selline asi on seal tavaline ja enam-vähem nagu traditsioon," sõnas ta.

Lõuna-Rootsi politsei pressiesindaja Nils Noring kinnitas, et väljakul on seoses aastavahetuse tähistamisega "halb kuulsus".

"Ma ei tea täpselt, kui kaua aega see on kestnud, kuid seda on seal juhtunud juba aastaid. Inimesed tulistavad ilutulestikurakette ohtlikul viisil, otse ette ja maha. On ju teada, et sa ei saa kindel olla oma turvalisuses, kui sa oled seal aastavahetusel. On oht, et sa võid ilutulestikuraketiga pihta saada," selgitas võimuesindaja.

Doweyko-Jurkowski on aga arvamusel, et kuigi inimesed on väljakuga seotud ohtudest teadlikud, pole see põhjus, miks olukord ei võiks muutuda.

"Kõik teadsid, et Möllevången on nagu lahinguväli. Tundus, et kõik inimesed, kes seal olid, teadsid, mis seal toimuma hakkab. Kuid minu hinnangul on see avalik koht ja on oluline, et inimesed tunneksid end turvaliselt üle kogu linna. Linnavõimu kohus on selle eest hoolitseda," rõhutas ta.

Politsei pressiesindaja Norling omakorda juhtis tähelepanu sellele, et politseinikud olid sündmuskohal ning keegi sündmuste käigus viga ei saanud.

"Meil oli seal hulk politseipatrulle kohal tagamaks, et keegi viga ei saa ning viia kedagi ära, kui vaja. Politseiraporteid selle kohta ei koostatud ja kuigi oleks oluline teada, kas inimesi viidi haiglasse, kui nad ehk viga said, siis meie andmetel keegi viga ei saanud," rääkis ta.

"Oluline on ka see, et kui politsei on kohapeal, siis võivad nad olla sihtmärgiks kellelegi, kes tahab nende pihta rakette lasta, seega on see raske ka politsei jaoks. kedagi kinni ei peetud ja raporteid ei koostatud," lisas Norling.

Pressiesindaja hinnangul ei piirdu ilutulestikurakettide ohtliku tulistamise komme Rootsis ainult Malmö linnaga, näiteks on teada, et hiljuti lasti Rootsi lääneosas politsei, ühistranspordi või kiirabiautode pihta ilutulestikurakette rohkem kui 50 korda.

Rahutust aastavahetusest on viimastel päevadel teateid ka mujalt Euroopast. Näiteks Austrias on registreeritud 16 seksuaalrünnakut, 11 neist Innsbruckis, ning sageli on ohvriteks osutunud naised kirjeldanud seda, kuidas grupp lõunamaise välimusega mehi neid avalikus kohas käperdama tulid.

Taanis viidi aastavahetusel erinevate vigastustega haiglasse 267 inimest, kellest 37 olid tõsiselt vigastatud. Taani puhul on märkimisväärne aga pigem see, et aastavahetuse tähistamisega seotud vigastuste arv on püsinud viimased paarkümmend aastat muutumatuna.

Seoses aasta tagasi Kölnis ja mitmes teises linnas aset leidnud seksuaalrünnakute lainega, oli Saksa politsei möödunud nädalavahetusel väljas suurte jõududega ning selliste sündmuste kordumine suudeti ära hoida. Samas teatasid võimud oma raportites suurte agressiivselt meelestatud jõukude kogunemisest, näiteks Kölni politseiülema Jürgen Mathiesi sõnul kogunes linna kahte peamisesse rongijaama sadu valdavalt Põhja-Aafrikast pärit mehi, kellest mitmed käitusid agressiivselt, ning sellised jõugud aeti laiali. Samas sattus politsei kriitika alla seetõttu, et korrakaitsjad olevat liigselt keskendunud välismaist päritolu inimestele.