Valge Maja: Trump teadis Flynni vestlustest Vene suursaadikuga

Pärast seda kui USA president Donald Trump on ähvardanud Euroopast eemale tõmbuda, on kasvanud Saksamaa tähtsus vaba maailma võimaliku liidrina, kuid iseküsimus on see, kas Berlliin seda soovib ja on selleks ka valmis. Saksa pressiagentuuri peatoimetaja Sven Gösmann ei usu, et Lääne-Euroopa riigid Baltimaade eest vajadusel sõtta läheks.