Juncker: Suurbritanniale esitatakse kopsakas Brexiti-arve

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. (Foto: AFP/Scanpix)

"Brittidelt oodatakse endale võetud kohustuste täitmist. Ja sestap tuleb arve, kui nüüd pisut labaselt öelda, päris kopsakas," lausus Juncker Brüsselis Belgia parlamendis.

Briti peaminister Theresa May on lubanud käivitada Brexiti-läbirääkimised hiljemalt märtsi lõpuks.

"Need on rasked kõnelused, mis võtavad aastaid, et leppida kokku lahkumistingimustes ning Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu tulevaste suhete struktuuris," ütles Juncker.

Ta soovitas brittidel teadmiseks võtta, ehkki ilmselt nad juba teavad seda, et allahindlust ei tehta ja kuludeta nad ei pääse.

EL-i allikate sõnul võib Brüssel esitada Ühendkuningriigile kuni 60 miljardi eurose arve ühenduse eelarve asjus antud lubaduste katteks.

Euroopa Komisjon on seni keeldunud arvudest rääkimast.

"Me peame lahendama selle küsimuse mitte vihaga südames, vaid teadmisega, et manner võlgneb Suurbritanniale palju, kuid me ei tohiks ka naiivsed olla."