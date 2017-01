Trump: tahtsin, et valitsusliikmed väljendaksid oma mõtteid

"Kõik mu valitsuskandidaadid näevad head välja ja teevad suurepärast tööd," ütles Trump reede hommikul Twitteris. "Ma tahan, et nad jääksid iseendaks ja väljendaksid oma mõtteid, mitte minu omi!"

Paljud kandidaadid rääkisid sel nädalal senatis aru andes hoopis teist juttu, kui Trump valimiskampaania ajal. Mitmed neist hoiatasid Venemaast lähtuva ohu eest, rõhutasid NATO tähtsust, kinnitasid, et piinamine ei ole ülekuulamismeetodina lubatav, kaitsesid Ühendriikide luureametkondi ning hoiatasid Iraani tuumaleppest ja Pariisi kliimaleppest taganemise eest.

Ministrikandidaadid ei paistnud jagavat peaaegu ühtki Trumpi valimiseelset välispoliitika seisukohta ning püüdsid senaatoritele kinnitada, et jagavad Lääne strateegilise mõtlemise ja Teise maailmasõja järgsete institutsioonide üksmeelseid vaateid maailmapoliitikas.

