Euroopa üritab endiselt mõista, mida tähendab Trumpi määrus topeltkodakondsusega inimeste jaoks

Politseinikud John F. Kennedy nimelises rahvusvahelises lennujaamas. (Foto: Reuters/Scanpix)

Esmaspäeval USA Londoni saatkonna veebilehele riputatud juhised puudutavad "välismaalasi Iraagist, Iraanist, Liibüast, Somaaliast, Sudaanist, Süüriast ja Jeemenist", vahendasid BNS, BBC, Yle ja Politico.

"Kui te olete nende riikide kodanik või topeltkodakondsusega isik, palun ärge leppige kokku kohtumist viisa taotlemiseks ega tasuge hetkel viisatasu," märgitakse juhistes.

Saatkond ei ole kommentaaripalvele seni reageerinud. Seni valitses segadus küsimuses, kas keeld kehtib ka topeltkodakondsusega isikute suhtes.

EL tagab, et Trumpi keeld ei diskrimineeriks nende liikmesriikide kodanikke

Euroopa Liit tagab, et USA presidendi Donald Trumpi sissesõidukeeld seitsme moslemiriigi kodanikele ei diskrimineeriks liikmesmaade kodanikke, ütles Euroopa Komisjoni esindaja esmaspäeval.

"Meie juristid on ühenduses EL-i partnerite ja teistega ning me mõistagi tagame, et meie kodanikke ei ähvardaks mingi diskrimineerimine," ütles komisjoni presidendi pressiesindaja Margaritis Schinas ajakirjanikele.

"See siin on Euroopa Liit ning Euroopa Liidus me ei diskrimineeri rahvuse, rassi ega religiooni alusel mitte ainult varjupaiga küsimuses, vaid ka mis tahes meie poliitikas," lisas Schinas.

Schinasi sõnul võtab Komisjon aega hindamaks, milline on määruse mõju Euroopa kodanikele.

"Praeguses etapis pole olukord selge ning hetkel üritame kindlaks teha, kas määrusel on tagajärgi EL-i kodanikele, kel on topeltkodakondsus, millest üks on nende seitsme riigi oma, mille see reisikeeld on sihikule võtnud," lisas esindaja

USA diplomaadid taunivad Trumpi reisikeeldu

- Hulk USA diplomaate koostas memorandumi, mis kritiseerib president Donald Trumpi poolt seitsme moslemiriigi kodanikele kehtestatud sisenemiskeeldu.

Niinimetatud rahulolematusmemorandumis, mida koostatakse välisministeeriumi juhtkonnale, märgitakse, et keeld ei muuda USA-d turvalisemaks, on vastuolus Ameerika väärtustega ning õhutab kogu maailmas Ameerika-vastaseid meeleolusid.

Memorandum hoiatab, et keeld ei vähenda terrorirünnakuid Ühendriikides, vaid "rahvusvahelist head tahet ameeriklaste vastu".

USA ametiisikute sõnul on memorandumi allkirjastanud mitusada diplomaati ja see antakse ametlikult üle esmaspäeval.

Taolised memorandumid on USA diplomaatide jaoks mehhanism, mille kaudu saab välisministeeriumi siselt väljendada erimeelsusi USA poliitika asjus.

Valge Maja: sisenemiskeeld kaitseb ameeriklasi

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer kaitses esmaspäeval viisi, kuidas administratsioon sisenemispiirangutest teada andis.

Spicer ütles usutluses telekanalile MSNBC, et ametnikud kartsid, et "avatum tegutsemine" tooks kaasa olukorra, kus inimesed "tormanuksid lennujaamadesse, et keelust ette jõuda".

Spicer rõhutas, et võimude prioriteet on "kaitsta oma rahvast" ning et kõigiga, kellega valitsuses oli vaja konsulteerida, ka konsulteeriti.

Valge Maja kõneisik rõhutas, et president Donald Trump "austab rahumeelseid moslemeid, kuid mõistab ühtlasi, et teatud riigid ja teatud piirkonnad sünnitavad inimesi, kes soovivad meile halba".

ÜRO inimõigusjuht: Trumpi reisikeeld on ebaseaduslik

USA presidendi Donald Trumpi sisenemiskeeld moslemiriigi kodanikele on ebaseaduslik ja "osavõtmatu", ütles esmaspäeval ÜRO inimõigusjuht Zeid bin Ra'ad Zeid al-Hussein.

Zeid märkis Twitteris, et "diskrimineerimine rahvuse põhjal on inimõigusseadusega keelatud" ning lisas, et USA keeld on "osavõtmatu ja raiskab terrorismivastaseks võitluseks vajalikke ressursse".

Trumpi administratsioon on omakorda rõhutanud, et tegu ei ole moslemite vastu suunatud meetmega ning et piirangud kaotatakse, kui uued julgeolekumeetmed on rakendatud.

Euroopa riigid juhendavad topeltkodakondsusega inimesi erinevalt

Kõige rohkem ongi Euroopa Liidus segadust seoses sellega, mida tähendab Trumpi otsus inimestele, kellel on nii mõne Euroopa riigi kodakondsus kui ka ka mõne keelualuse riigi kodakondsus.

Näiteks Briti välisministeerium suhtles pühapäeval selguse saamiseks otse USA kolleegidega ning teatas hiljem, et nii Briti kui ka keelualuse riigi kodakondsust omavaid inimesi puudutab otsus ainult nii palju, et kui topeltkodakondsusega inimene reisib USA-sse ühest keelualusest riigist, siis peab ta olema valmis ka põhjalikumaks kontrolliks. Samas on näiteks Briti rahvusringhäälingule BBC saabunud mitmeid teateid selle kohta, kuidas ka Suurbritanniast saabunud topeltkodakondsusega inimesed luubi alla võetakse.

Üks neist oli ka BBC ajakirjanik Ali Hamedani, Iraani päritolu Briti kodanik, kes lendas Londonist Chicagosse ja peeti seal võimude poolt kinni ning tema telefon kontrolliti üle.

Kõik Briti passiga isikud saavad sõita Ühendriikidesse isegi juhul, kui nad sündisid riigis või neil on pass riigist, millele kehtib USA ajutine reisikeeld, ütles Ühendkuningriigi välisminister Boris Johnson esmaspäeval.

"Kõik Briti passi omanikud on jätkuvalt teretulnud" Ühendriikidesse isegi juhul, kui nad on kõnealuse seitsme riigi kodanikud, ütles Johnson Briti alamkoja saadikutele. Trumpi määrusel "pole mitte mingit mõju Briti passi omanikele, olenemata nende sünniriigist või sellest, kas neil on mõni teine pass", lisas ta.

Johnsoni sõnul edastas Ühendkuningriik USA-le "meie ärevuse meetmete asjus, mis diskrimineerivad rahvuse alusel". "See on miski, mida me ei toeta," lisas ta.

Prantsusmaa välisministeerium omakorda soovitas seitsme mainitud riigi topeltkodakondsust omavatel Prantsuse kodanikel reis USA-sse praegusel hetkel ära jätta. Ministeerium tunnistas, et olukord on pidevas muutumises, ja Pariis avaldas lootust, et USA määruse täpsemad asjaolud saavad lähiajal selgemaks.

Soome lennufirma Finnair teatas seoses segadusega Soomes, et nende USA-sse suunduvatele lendudele siiski võetakse neid inimesi, kellel on nimetatud seitsme riigi kodakondsus juhul, kui neil on topeltkodakondsus ja teist (ehk Soome) kodakondsust puudutavad dokumendid on korras. Samuti saavad lennule need inimesed, kellel on USA alaline elamisluba.

Finnairi pressiesindaja Päivyt Tallqvist selgitas, et nende ettevõte lähtub inimesi pardale lastes Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühenduse (IATA) uutest juhistest, mis saadeti laiali ööl vastu pühapäeva.

Näiteks inimene, kellel on nii Süüria kui ka Soome kodakondsus, saab Helsingi lennujaamas USA-sse suunduva lennuki pardale, kui tal on olemas kõik dokumendid, mida nõutakse Soome kodanikult.

Miks ei ole nimekirjas Saudi Araabiat, Egiptust ja Pakistani?

Mitmed julgeolekueksperdid on juhtinud tähelepanu sellele, et nimetatud meede ei pruugi anda erilist tulemust, kui eesmärgiks on terrorismivastane võitlus.

Näiteks pole nimekirjas riike nagu Saudi Araabia, Egiptus ja Pakistan ehk riigid, kus on samuti tõsised probleemid islamiäärmusluse ja terrorismiga või kust on olnud pärit mitmed terrorirünnakuid sooritanud isikud. Näiteks 11. septembri terrorirünnakute korraldajatest oli suurem osa Saudi Araabia kodanikud.

Trumpi määrust ja selle rakendamise protsessi kritiseerivad ka mitmed vabariiklased

USA sisejulgeolekuministeeriumi kinnitusel lasti 392 rohelise kaardi omanikku Ühendriikidesse erandina ning lennujaamades polevat enam keegi kinni peetavana ootamas.

Laupäeval tegid mitu USA kohtunikku otsuseid, mis ei lubanud riigist välja saata neid inimesi, kes olid juba USA-sse saabunud ning määruse alusel kinni peetud. Samas ei teinud kohtud otsust määruse sisu või selle põhiseaduslikkuse kohta.

USA meedias aga nenditakse, et mitmel pool riigis tegutsevad võimuesindajad määrust rakendades erinevalt ning seetõttu on levinud arvamus, et mingeid detailseid juhendeid määruse alusel tegutsemiseks administratsioon võimuesindajatele ei saatnudki.

USA senati vabariiklastest enamuse juht Mitch McConnell kutsus pühapäeval president Donald Trumpi ettevaatusele reisipiirangute kehtestamisel moslemiriikidele.

McConnell ütles telekanali ABC News intervjuus, et ei soovi kritiseerida migratsiooniprotsesside karmistamist, kuid tuleb olla ettevaatlik, et USA-sse püüdlevaid inimesi ei hakataks sõeluma religiooni põhjal.

McConnell rõhutas, et osa USA parimatest liitlastest terrorismivastases sõjas on moslemiriigid ning moslemite suhtes rakendatav reisikeeld võib teha rohkem halba kui head. Nii võib juhtuda eelkõige siis, kui reisikeeld tabab inimesi, kes on aidanud USA-d just terrorismivastastes operatsioonides.

Vähemalt üks USA armee heaks tõlgina töötanud iraaklane võeti pärast reisipiirangute kehtestamist kinni New Yorgi lennujaamas. Ta vabastati laupäeval inimõigusadvokaatide sekkumise järel.

"Loodetavasti kohtutes otsustatakse, kas sellega on mindud liiga kaugele," sõnas McConnell intervjuus.

Senati välisasjade komitee esimees Bob Corker nentis, et määrus on halvasti ellu viidud ning et administratsioon peaks viima sisse vajalikud parandused.

Sageli Trumpi kritiseerinud vabariiklastest senaatorid John McCain ja Lindsey Graham tegid pühapäeval ühisavalduse, kus nad märkisid, et valitsusel on küll kohustus riigipiire kaitsta, kuid seda tuleb teha viisil, mis lisab julgeolekut ning väärtustab ka kõike, mis teeb USA-st hea ja erilise riigi.

"Meie lennujaamades puhkenud segadust vaadates on selge, et president Trumpi määrus ei olnud nõuetekohaselt läbi viidud. Meid teevad eriti murelikuks teated, et see otsus jõustus olukorras, kus välis-, kaitse-, justiits-, ja sisejulgeolekuministeeriumiga oli määruse asjus kas vähe või üldse mitte konsulteeritud," seisab avalduses, milles McCain ja Graham avaldavad arvamust, et määrusest võib tulla enda poolt tekitatud tagasilöök terrorismivastases võitluses.

Trump teatas seepeale Twitteris, et McCain ja Graham eksivad ning et senaatorite seisukohad immigratsiooni puudutavates küsimustes jäävad nõrgaks. "Senaatorid võiksid suunata oma energia ISIS-ele, ebaseaduslikule immigratsioonile ja piirijulgeolekule selle asemel, et alati üritada III maailmasõda alustada."

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017