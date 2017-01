Trumpiga kohtunud Eesti suursaadik: ta teatas, et võime USA juhtrollis kindlad olla

Eesti suursaadik USA-s Eerik Marmei. (Foto: ERR)

Suursaadik Marmei kohtus Donald Trumpiga 17. jaanuaril inauguratsioonikomitee poolt korraldatud pidulikul õhtusöögil, mis toimus sümboolselt samas kohas, kus 1949. aastal NATO leping alla kirjutati - Melloni auditooriumis, kirjutab Delfi.

"Õnnitlesin presidendiks valitud Donald Trumpi ja soovisin talle edu uues ametis. Rõhutasin talle, et tänane ebakindel maailm vajab jätkuvalt tugevat USA juhtrolli, mille peale ta pöidlad püsti tõstes kindlameeleselt teatas, et me võime selles kindlad olla," meenutas Marmei.

Pikem vestlus oli suursaadikul ka uue presidendi rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynniga, kes kiitis Eesti tegevust küberjulgeoleku vallas, Tallinnas asuvat NATO küberkaitsekeskust, mida ta 2012. aastal külastas, ning Eesti senist tugevat panust terrorismivastases võitluses, mida ta pidas järgmise presidendi üheks olulisemaks väljakutseks.

Flynn kinnitas toetust USA liitlastele, kuid tõi välja ka vajaduse Euroopa liitlaste kaitsekulutuste tõstmiseks, milles ta Eestit samuti lugupidavalt esile tõstis, olles hästi kursis kaitsekulutuste kahe protsendi nõude täitmisega.

"Samuti vestlesin endise New Yorgi linnapea ja Trumpi lähedase nõustaja Rudy Giulianiga, kes avaldas soovi tulevikus võimalusel ka Eestit külastada ja kinnitas, et USA suhted Balti riikidega on uue administratsiooni oluliseks prioriteediks," kirjeldas Marmei.