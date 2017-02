Mehhiko minister: USA plaanitav piirimaks kahjustaks mõlema riigi energeetikasektorit

USA kavandatav piirimaks ei mõju hästi nafta- ja maagaasikaubandusele kahe naabri vahel, hoiatas Mehhiko energeetikaministri asetäitja.

Ühendriikide administratsioon tahab maksustada sisseveetavat kaupa, aga mitte väljavedu, vahendasid ERR-i teleuudised.

Maksupaketiga tahetakse välja tulla märtsis või aprillis, aga praegu on ebaselge, missuguseid sektoreid see enim mõjutaks.

Aastakümneid on USA naftatöötlejad ostnud Mehhikost naftat ning müünud mehhiklastele bensiini ja diislikütust.

Mehhiko aseminister Aldo Flores ütles, et nende toodete vaba liikumine on kasuks tulnud mõlemale riigile ja tugevdanud mõlema maa energeetikasektorit. Ta hoiatas, et maks ei tule kasuks kummalegi.

"Kui seda tehakse, muutub Mehhiko nafta konkurentsivõime, konkurents tiheneb. Mehhiko tootjad peavad olema palju loomingulisemad, et konkurentsis ellu jääda; vaja on dünaamilisust ja innovatsiooni, et sektorit tugevdada," sõnas ta.