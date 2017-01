Filloni ja tema abikaasat puudutav skandaal sai hoogu juurde

François Fillon lahkumas oma kodust pärast seda, kui prokuratuuri olid teda umbes viis tundi üle kuulanud. (Foto: SIPA/Scanpix)

Nädalaleht Le Canard enchaîné kirjutas teisipäeval, et Prantsuse paremtsentristide presidendikandidaadi François Filloni ja tema abikaasaga seotud skandaal laieneb.

Värskemate väidete kohaselt töötas Penelope Fillon omal ajal enda abikaasa nõunikuna kauem kui praegune presidendikandidaat on tunnistanud. Samuti on osutunud suuremaks rahasumma, mis maksti tollase parlamendisaadiku abikaasale töö eest, mida ta väidetavalt isegi reaalselt ei teinud, vahendasid Le Figaro, The Local ja Reuters.

Eelmisel nädalal kirjutas Le Canard enchaîné, et Penelope Fillonile maksti aastate jooksul 500 000 eurot, kuid värske artikli kohaselt on summa suurem - kokku 831 440 eurot.

Abikaasa töötamine rahvasaadiku nõunikuna pole Prantsusmaa reeglite kohaselt keelatud, kuid hetkel puuduvad tõendid, et naine oleks seda tööd ka tegelikult teinud.

François Fillon on reeglite rikkumist puudutanud süüdistused tagasi lükanud ja rõhutanud, et abikaasa tegi reaalset tööd. Väiteid peab ta eelkõige enda kui presidendikandidaadi vastu suunatud laimukampaaniaks.

Eelmisel nädalal ütles presidendikandidaat intervjuus telekanalile TF1, et Penelope Fillon töö abina sai alguse 1997. aastal. Le Canard enchaîné aga selgitas välja, et praeguse presidendiabikaasa töötas parlamendisaadiku abina ka aastatel 1988-1990.

Samuti on teada, et Fillon palkas senaatoriks oleku ajal end abistama ka kaks oma täisealist last, kellele maksti kokku 84 000 eurot.

Lisaks puudutab skandaal ka 100 000 eurot, mille Filloni ärimehest sõber ja kirjandusväljaande omanik Marc Ladreit de Lacharriere maksis tema abikaasale väidetava konsultanditöö eest.

Viimaseid Le Canard enchaîné väiteid pole poliitik Fillon veel kommenteerinud, tema briti päritolu abikaasa pole väidete kohta aga mitte midagi öelnud.

Prantsusmaa prokuratuur on alustanud eeluurimist, mille tulemusel võidakse algatada Filloni vastu ka ametlik uurimine. Uurimise raames korraldasid finantsprokuratuuri ametnikud teisipäeval läbiotsmise ka parlamendi alamkojas. Esmaspäeval aga kuulati nii presidendikandidaat kui ka tema abikaasa uurijate poolt üle.

Fillon on lubanud, et juhul kui algatatakse ka ametlik uurimine, loobub ta presidendiks kandideerimast. Viimased arvamusküsitlused näitavad, et skandaal mõjub vahepeal favoriidiks peetud Filloni reitingule halvasti.

Kui ta peaks aga kandideerimisest loobuma, on vabariiklastel keeruline nii viimasel hetkel uut tõsiselt võetavat kandidaati leida, sest presidendivalimiste esimene voor toimub juba 23. aprillil.

Prantsuse meedias aga kirjutatakse, et Filloni partei (peamine paremtsentristlik erakond Les Républicains ehk LR) kaalub skandaali tõttu juba "plaan B-d".

Fillon ütles aga teisipäeval Pariisis toimunud kampaaniaüritusel, et ootab endiselt uurimise ametlikku lõppu ning et tunneb end enesekindlalt.