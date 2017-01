Sven Mikser kohtus Boris Johnsoniga

Sven Mikser ja Borsi Johnson. (Foto: Sven Mikser)

Mikser sõi Johnsoniga hommikust Leedu Brüsseli esinduses Põhja-Balti-Briti kohtumisel enne välisasjade nõukogu istungit. "Vahetasime Boris Johnsoniga mõtteid Brexitist, transatlantilise suhte tulevikust ja Euroopa Liidu Venemaa-poliitikast," kirjutas Mikser sotsiaalmeedias.

Johnson kinnitas Mikseri sõnul, et Ühendkuningriik ei kavatse lahkuda Euroopast ega "meie planeedilt" ja et Euroopa julgeoleku tagamises jäädakse aktiivselt osalema. "Ja veel, mis on oluline, et EL-st lahkuv UK ei soovi Euroopa Liidu lagunemist ja ei sea Brexitit kellelegi eeskujuks."

Venemaa osas ei ole Johnsonil illusioone, lisas Mikser.

"Ka pärast Brexitit jääb Ühendkuningriik Euroopaga seotuks ja osaleb Euroopa julgeolekus," märkis Mikser. "Ehk et Ühendkuningriik läheb küll ära Euroopa Liidust, aga ega ta seetõttu päristelt õhku ei haihtu."