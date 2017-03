Türgi ja Saksa välisminister üritasid Berliinis suhteid siluda

Välisminister Sigmar Gabriel ja Mevlut Cavusoglu 8. märtsil Berliinis. (Foto: AFP/Scanpix)

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel nentis, et kuigi Türgil ja Saksamaal on erimeelsusi, on suhete normaliseerimine ainus võimalik valik, vahendasid Reuters ja Yle.

"Ei Saksamaa ega Türgi ei taha tekitada püsivat kahju kahepoolsetele suhetele," ütles Gabriel kolleeg Mevlut Cavusogluga kohtudes

Samas hoiatas Gabriel, et on teatavaid "punaseid jooni", mida ei tohiks ületada - üheks selliseks teemaks on välisministri hinnangul näiteks võrdlused Natsi-Saksamaaga.

Saksa välisminister pidas silmas seda, et Türgi president Recep Tayyip Erdogan nimetas eelmisel nädalal Saksamaa keeldu lubada oma ministritel korraldada Saksamaal kampaaniaüritusi "natslikuks tavaks". Mitmed Saksa poliitikud nimetasid sellist avaldust täiesti vastuvõetamatuks.

Türgi välisminister Cavusoglu ütles omakorda, et Ankara soovib olla endiselt Saksamaa sõbraks, kuid Berliin peab ise otsustama, millise suuna ta edaspidi valib.

Türgi ja Saksamaa suhteid on pingestanud Türgi ministrite soov korraldada Saksamaal ja mujal kampaaniaüritusi enne aprillikuist referendumit presidendi võimu suurendamise üle. Ankarat on ärritanud see, et mitmed linnad pole sellisteks üritusteks ametlikku luba andnud. Ürituste korraldamise soov tuleneb sellest, et Saksamaal on suur türgi, sealhulgas ka Türgi kodanike, kogukond.

Teisipäeval ähvardas välisminister Cavusoglu, et kavatseb oma kõnekoosoleku korraldada ka ilma loata ning ka kolmapäevasel pressikonverentsil juhtis ta teemale tähelepanu. Välisministri sõnul on Ankara väga mures kampaaniaürituste ärajätmise tõttu ning Cavusoglu esitas oma kolleegile nüüd ka nimekirja plaanitavatest üritustest, muuhulgas tahab Saksamaale kõnet pidama tulla ka president Erdogan ise.

Cavusoglu avaldas Gabrieliga rääkides muret, et Saksamaal levivas Türgi kritiseerimises olevat märgata "islamivastaseid" jooni. "Ka sõbrad ja liitlased võivad küsimuste puhul olla eriarvamusel, kuid meil tuleb peatada vihast lähtuvad hoiakud," märkis Türgi välisminister.

Samuti on Berliini ja Ankara vahel tekitanud pingeid asjaolu, et paljud Türgi sõjaväelased või ametnikud, keda Türgi võim kahtlustab seotuses eelmise aasta juulis toimunud riigipöördekatsega, on palnunud Saksamaal varjupaika. Saksamaa võimud on vastanud aga eitavalt Ankara nõudmistele need inimesed välja anda. Türgis on seetõttu aga süüdistatud Saksamaad terrorismi toetamises.