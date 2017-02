Stoicescu: tiibrakettide paigutamine Kaliningradi oleks olnud nähtav

Kalev Stoicescu. (Foto: ERR)

New York Times kirjutas teisipäeval, et USA valitsuse allikate teatel on Venemaa salaja võtnud kasutusse uue maismaa tiibraketi vaatamata USA ametnike kaebustele, et see rikub relvastuskontrollilepet, millega lõpetati külm sõda.

USA valitsuse ametnike teatel on Venemaal nüüd kaks keelatud uute tiibrakettide pataljoni. Üks neist asub jätkuvalt Venemaa kaguosas Kapustin Jari raketikatsetuse paigas. Teine viidi USA ametnike sõnul detsembris mujal asuvasse baasi.

Kalev Stoicescu hindab, et teine, mujal baasis asuv pataljon asub samuti kuskil Läänest kaugemal ja mitte näiteks Kaliningradis või lääne sõjaväeringkonnas.

"See on spekulatiivne seisukoht, aga loogiliselt võttes nad oleksid natukene liiga nina all ja liiga nähtavad siinpool, mistõttu need andmed, et üks pataljon on Kapustin Jaris Venemaa sügavustes, on üsna loogiline. Teine pataljon võib ka asuda pigem veidi kaugemal, et seda mitte afišeerida. Selge on see, et selliste relvasüsteemidega väeosade moodustamine ja liigutamine on ikkagi nähtav," kommenteeris Stoicescu ERR-ile.

"See ei tähenda muidugi seda, et neid ei või üpris kiiresti kuhugi mujale liigutada, kui vaja on," lisas ta.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ei soovinud kommenteerida, kus kõne all olev teine pataljon võiks asuda.

"Need on sellised teemad, mida ajakirjanduse vahendusel lahkama ei pea hakkama. Oluline on fakt, et Venemaa rikub lepinguid ja me teame seda, et see on Venemaa käitumismuster. Meil on asjaomased asutused ja inimesed, kes nende teemadega tegelevad ja vastavalt ka briifivad otsustajaid," ütles selle kohta Hanso.

Sõjaline aktiivsus on taas tõusnud

Hiljuti on Venemaa kesk ja lääne sõjaväeringkonnas toimunud mitu äkkõppust. Muuhulgas kontrolliti Moskva õhukaitse ja ka Peterburis asuva Balti laevastiku lahingvalmidust.

Hanso ütles, et see on juba mõnda aega Venemaa tavapärane praktika. "See ongi see niinimetatud uus normaalsus, milles me peame elama. Venemaa käitub ettearvamatult, on pretsedenditult agressiivne. Meie vastavad asutused jälgivad neid sündmusi ja õppusi väga lähedalt," kommenteeris Hanso.

Hanso tõi veel esile eelmise nädala juhtumi, kus Vene sõjalennukid lähenesid ohtlikult USA sõjalaevale Mustal merel. "Paar päeva tagasi selgus, et Venemaa sõjalennukid teevad täpselt sedasama, mida nad tegid aasta tagasi Läänemere kohal, kiusavad Ameerika Ühendriikide mereväe aluseid - madallennud, lähedalt möödalennud, ohtlikud manöövrid.," lausus ta.

Stoicescu: simuleeriti sõjategevust täiemahulise rünnaku korral Moskvale

Stoicescu kommenteeris, et kui vaadata pilti Venemaa sõjalisest aktiivsusest, mis tüüpi lahingukontrolli ja õppusi nad korraldasid kesksõjaväeringkonnas ja Moskva ümbruses, siis sisuliselt simuleeriti sõjategevust täiemahulises konfliktis nagu keegi ründaks Venemaad hästi suurte jõududega ja püüaks rünnata lausa Moskvat.

Põhjustena nägi Stoicescu asjaolu, et suhted Donald Trumpi ja tema administratsiooniga ei ole võtnud päris sellist suunda, mida Kremlis oodati. "Nüüd on järjest tulnud signaale, et Nato on oluline ja USA jääb kindlaks oma kohustustele, mis puudutab ka vägede kohalolekut Ida-Euroopas," rääkis ta.

"Ilmselt Kreml lootis,et see kahepoolsete suhete paranemine, millest Trump rääkis oma valimiskampaania ajal, hakkab kulgema palju kiiremini, kui seda on nüüd näha," ütles ta veel.

Samuti ei meeldinud teaduri sõnul Venemaale Donald Trumpi julgeolekunõuniku Michael Flynni tagasiastumine.

Stoicecsu võttis kokku, et kõik need asjaolud kokku põhjustasidki sellise Kremli reageeringu, et korraldada jälle üks jõudemonstratsioon.

"Kui me siin igapäevaselt arutame, milline võiks olla USA uue presidendi Venemaa-poliitika võiks olla ja millised võiksid olla need võimalikud muutujad, siis ma arvan, et Venemaa teeb ise Ameerika Ühendriikide otsustajatel olukorra kergemaks oma sammudega," ütles Hannes Hanso veel.

Stoltenberg: NATO-t häiriksid igasugused Vene keskmaaraketid

Venemaa keskmaarakettide paigutamine tekitab NATO-s muret, ütles kolmapäeval pressikonverentsil NATO peasekretär Jens Stoltenberg. "Ükskõik milline keskmaa-tuumajõudude leppe (INF) rikkumine Venemaa poolt kutsub NATO-s esile tõsise mure," ütles ta BNS-i teatel.

"Leping võimaldas hävitada terve relvaliigi, mis ohustas NATO riike. Selle järgimine on väga tähtis," lisas Stoltenberg.