Leht: Putin külastab tänavu Soomet

Türgi asepeaminister Veysi Kaynak ütles neljapäeval, et valitsuses on võetud käsile arutelu selle üle, kas riigi lõunaosas asuva Incirliki õhuväebaasi peaksid ikkagi kasutama USA juhitud koalitsiooni sõjalennukid. teates võib näha Ankara pahameelt, et koalitsiooni lennukid pole piisavalt toetanud Türgi sõjalist operatsiooni Süürias ning kaudselt võib seda tõlgendada ka kui surveavaldust USA-le, et viimane annaks kiirendatud korras välja riigipöördekatses süüdistatud islamivaimuliku Fethullah Güleni.