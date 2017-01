Vene aktsioonikunstnik palub Prantsusmaalt varjupaika

Pjotr Pavlenski Kiievis. (Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters/Scanpix)

Vene dissidendist tegevuskunstnik Pjotr Pavlenski, keda tuntakse ka Kremli-vastaste etteastete poolest, teatas, et kavatseb Prantsusmaalt varjupaika paluda.

32-aastane Pavlenski põgenes detsembris oma elukaaslase Oksana Šalõginaga Ukrainasse, et vältida vanglasse minemist väidetava seksuaalkuriteo eest, mis on tema enda sõnul välja mõeldud süüdistus, vahendas Reuters.

Oma esimeses intervjuus pärast lahkumist, ütles ta, et Venemaa president Vladimir Putin on muutunud üha autoritaarsemaks ja eriarvamuste suhtes sallimatumaks.

"Ma ei ütleks, et ma olin ohtlik, pigem väga ebamugav. Propagandale kulutatakse palju raha ja ressursse, mina korraldan siis mingi etteaste ja see on streik propagandamasina vastu," ütles Pavlenski.

Pavlenski ja Šalõgina kirjeldasid, kuidas politsei nad 14. detsembril Moskvas Šeremetjevo lennujaamas kinni pidasid. Üheksatunnise ülekuulamise käigus said nad enda sõnul teada, et üks näitlejanna süüdistab neid mõlemat seksuaalkuriteos. Selle kuriteo eest võib karistuseks saada kuni kümme aasta vangistust.

Avatud suhtes olev paar eitab süüdistust.

Kuigi nad ei tea, kas nende suhtes on ametlikult alustatud kriminaalmenetlust, otsustasid nad, et Venemaale jäämine on liiga ohtlik. Järgmisel päeval võtsid nad oma tütred ja lendasid Kiievisse, kust plaanivad edasi minna Prantsusmaale.

Pavlenski sõnul ei naase paar Venemaale enne, kuni pole enam ohtu, et nende üle kohut peetakse, isegi kui see tähendab aastatepikkust eksiilis elamist.

"Tõenäoliselt on nende jaoks hea variant, kui me kaoksime välismaale ja meid ei oleks kuulda, kuid seda ei juhtu," ütles ta.

Vene siseministeerium ja selle uurimiskomisjon ei ole Reutersile Pavlenski väiteid kommenteerinud.

Pavlenski etteastete hulka on kuulunud muu hulgas huulte kinniõmblemine protestiks punkansambli Pussy Riot toetuseks. Samuti on ta mässinud end alasti okastraadi sisse, väljendades nii vastuseisu seaduste suhtes, mis on tema hinnangul repressiivsed.

2013. aastal aga vahistati ta selle eest, et võttis end Punasel väljakul alasti ja naelutas oma genitaalid sillutise külge. Kunstnik selgitas, et tema akt sümboliseeris Venemaal levinud apaatiat.

2015. aastal võttis politsei Pavlenski kinni pärast seda, kui ta pani põlema FSB kontori puu-ukse. Tegemist oli tema sõnul performance'i etendusega, millega ta tahtis tõmmata tähelepanu FSB "terroritaktikatele". Selle eest määrati talle trahv, mida mees ei tasunud.