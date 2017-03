Navalnõi fondi uurimine: Medvedevil on mitu maja Venemaal ja välismaal

Kaader Navalnõi fondi uurimise tulemusi tutvustavast videost. (Foto: ERR)

Aleksei Navalnõi korruptsioonivastane fond avaldas Vene peaministrile Dmitri Medvedevile kuuluva vara uurimise tulemused, mis näitavad, et valitsusjuhil on mitu maja Venemaal ja välismaal.

Fondi andmetel sai Medvedev ühe maja kingiks ettevõtjalt Ališer Usmanovilt. Ametlikult on see kirjas kui heategevusfond.

Selgub ka, et Medvedev juhib mitu heategevusorganisatsiooni, mis on saanud 70 miljardit rubla (1,2 miljardit dollarit). Ajavahemikku, mille jooksul raha on saadud, ettekandes ei täpsustata.

Navalnõi fondi töötajate väitel pärineb raha mitmest allikast ja sisaldab muu hulgas ka altkäemaksu Usmanovilt ja Leonid Mihhelsonilt ning Bašnefti tulusid.

Fondi andmetel on Medvedevil ka kaks jahti, mis seisavad tema Volga residentsi sadamas. Jahid kuuluvad kirjade järgi Medvedeviga tihedalt seotud organisatsioonile.

Vene peaministrile kuulub ka viinamägi Itaalias.

Navalnõi fondi tehtud videot Medvedevi varadest näeb siin.