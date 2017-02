Allikate kinnitusel ei ähvardanud Trump Mehhiko kolleegi sõjaväe üle piiri saatmisega

USA ja Mehhiko presidenti kujutavad vahakujud Mehhiko pealinnas. (Foto: Reuters/Scanpix)

Väidetavast ähvardusest kirjutasid telefonivestluse märkmetele viidates uudisteagentuur AP, Reuters, ajaleht Los Angeles Times ja mitmed Mehhiko väljaanded.

"Teil on seal kamp pahasid tüüpe (bad hombres)," ütles Trump AP väitel oma kolleegile. "Te ei tee eriti head tööd nende peatamiseks. Mul on tunne, et teie sõjavägi on hirmul. Meie sõjavägi ei ole, seega on mul tunne, et ma võin oma sõjaväe saata seda asja korda tegema."

Mehhiko valitsus rõhutas oma teates, et sellist ähvardust telefonivestluses ei olnud ning et vestluse õhkkond oli konstruktiivne. .

AP Valge Maja kommentaari telefonivestluse kohta ei saanud.

CNN teatas hiljem enda valduses olevale täpsemale stenogrammile viidates, et Trump rääkis küll võimalusest saata USA sõdureid Mehhikosse narkokartellidega võitlema, kuid tegu polevat olnud mitte ähvarduse, vaid hoopis abi pakkumisega.

Selle üleskirjutuse andmetel ütles Trump vestluse käigus järgmise lause: "Teil on seal Mehhikos mõned üsna karmid tüübid, kellega seoses võite te abi vajada. Me oleme valmis aitama suurte jõududega (big league), kuid nad tuleb kahjutuks teha ja te pole nende maha surumisel head tööd teinud."

CNN-i kinnitusel on nende ülevaade telefonivestluse sisust täpsem, sest varasemad uudised põhinesid nõunike poolt tehtud märkmetel, CNN-i uudis aga telefonivestluse ametlikul (kuid mitte avaldatud) stenogrammil.

Palju tähelepanu pälvis ka Trumpi telefonivestlus Austraalia peaministriga

Meedias on praegu suure tähelepanu all ka Trumpi telefonivestlus Austraalia peaministri Malcolm Trunbulliga, mis president Obama ajal sõlmitud põgenike vastu võtmise leppe asjus üsna tuliseks kiskus.

Kuigi Austraalia näol on olnud tegu Ameerika Ühendriikide ühe kõige lähedasema liitlasega, olevat Trump mingil hetkel ka Turnbullile endale öelnud, et "ta on sel päeval rääkinud juba nelja riigijuhiga nin et vestlus temaga on neist kindlasti kõige hullem". Obama ajal sõlmitud lepet nimetas Trump "kõigi aegade kõige viletsamaks kokkuleppeks" ning ta leidis, et Austraalia üritab USA-sse eksportida "järgmisi Bostoni pommipanijaid".

Samas tunnistavad ka paljud Trumpi kriitikud, et omal ajal sõlmitud lepe Austraaliaga põgenike vastu võtmiseks on väga problemaatilise taustaga.

Teema on seotud Austraalia range immigratsioonipoliitikaga, mille raames on Austraalia sõlminud Nauru ja Paapua Uus-Guineaga viimastele raha makstes kokkuleppeid, mille kohaselt paigutatakse üle mere Austraaliasse saabunud varjupaigataotlejaid Naurul ja Manuse saarel asuvatesse laagritesse.

ÜRO ja teised rahvusvahelised organisatsioonid on aastaid kritiseerinud nimetatud laagrites valitsevaid tingimusi, mis viisid lõpuks selleni, et USA nõustus osa sealsetest asukatest ehk umbes 1250 inimest - peamiselt alaealised ja põhjaliku taustakontrolli läbinud inimesed - hoopis enda juurde võtma.

Seega pole ime, et USA põgenikepoliitikat märkimisväärselt karmistavat Trumpi selline varasem lepe ärritab.

Ka pärast telefonivestluse uudist on Washington kinnitanud, et varasemast leppest peetakse kinni. Allikate sõnul on Trumpi poolt äsja allkirjastatud määrusesse, millega peatatakse ajutiselt põgenike vastu võtmine, lisatud isegi spetsiaalne lisaklausel, et Austraaliaga sõlmitud leppe täitmist võimaldada, ning see asjaolu ei loonud telefonikõneks Turnbulliga mitte just kõige paremat õhkkonda.

Trump: karmid telefonikõned on vajalikud, sest maailmas on probleemid

Trump ise ütles neljapäeval Washingtonis toimunud palvushommikusöögil, et kuna maailmas on probleemid ja USA-d kasutatakse teiste poolt ära, siis tuleb tal aeg-ajalt pidada ka "karme telefonivestlusi" nende küsimuste lahendamiseks,

"Maailm on hädas, kuid me lahendame selle asja ära, OK? See on see, mida ma teen - parandan asju," märkis ta.

"Uskuge mind, kui kuulete nende karmide telefonikõnede kohta, mida ma teen - ärge muretsege selle pärast. Ärge lihtsalt muretsege selle pärast," selgitas Trump. "Sisuliselt kasutatakse meid praegu ära iga maailma riigi poolt. Edaspidi seda enam ei juhtu."