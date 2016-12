Iisrael lükkas ÜRO hääletuse tõttu edasi Ukraina peaministri visiidi

ÜRO Julgeolekunõukogu. (Foto: MANUEL ELIAS/AFP/Scanpix)

Tegemist on juudiriigi värskeima sammuga riikide suhtes, kes toetasid reedest resolutsiooni, milles kutsuti Iisraeli viivitamatult peatama asundustegevust okupeeritud aladel. Resolutsiooni vastuvõtmine on peaminister Benjamin Netanyahu valitsust tugevalt ärritanud.

Resolutsioon võeti vastu 14 poolthäälega ning USA jäi erapooletuks. Resolutsiooni toetas ka Julgeolekunõukogu mittealaline liige Ukraina.

Netanyahu reageeris resolutsiooni vastuvõtmisele 14 seda toetanud riigi ning USA suursaadiku väljakutsumisega, Ukraina kutsus omakorda edasisteks aruteludeks välja Iisraeli suursaadiku Kiievis, teatasid mõlema riigi välisministeeriumid.

Iisraeli välisametkonna pressiesindaja Emmanuel Nahshon kinnitas Groismani visiidi edasilükkamist ning teatas avalduses, et juudiriigi suursaadik Eli Belotsercovsky kutsuti välisministeeriumi Kiievis.

Ukraina välisametkond teatas, et "väljendas pettumust üksikute Iisraeli ametnike ja poliitikute emotsionaalse reaktsiooni pärast seoses hääletusega New Yorgis", ja kinnitas, et soovib jätkata häid suhteid Iisraeliga.

Reedene resolutsioon oli esimene ÜRO Julgeolekunõukogus vastu võetud Iisraeli asunduspoliitikat tauniv otsus alates 1979. aastast.