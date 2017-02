USA president Donald Trump pressikonverentsil. (Foto: Carlos Barria/Reuters/Scanpix)

Trump ütles pressikonverentisl ajakirjanikele, et "nende ebaausus on väljunud kontrolli alt," vahendas BBC.

Trumpi sõnul päris ta ametisse saades "segaduse nii kodu- kui ka välismaal" ning meedia on presidendi sõnul tema saavutusi pisendanud.

Ta lisas, et annab pressikonverentsi selleks, et viia oma sõnum otse inimesteni.

"Meedia on muutunud nii ebaausaks, et kui me sellest ei räägi, siis teeme sellega Ameerika inimstele suure karuteene," ütles Trump.

Ta kasutas kõnet ka selleks, et kiita enda kampaanialubaduste täitmist seoses immigratsiooni ja piirijulgeolekuga.

Samuti avalikustas ta, et reisikeelu määrus antakse välja järgmisel nädalal.

Trump kiitis ka enda valitsust märkimisväärsete edusammude eest, tuues välja aktsiaturu tõusu ning ebaseadusliku immigratsiooni vähendamise.

President tõrjus väiteid, et tema administratsiooni algus on olnud kaootiline. "See administratsioon töötab nagu hästi õlitatud masinavärk," sõnas ta.

Trumpi sõnul vallandati Flynn Pence'i eest info varjamise tõttu

President Donald Trump ütles pressikonverentsil, et vallandas oma julgeolekunõuniku seepärast, et ta suhtles Vene suursaadikuga ja valetas selle kohta asepresidendile Mike Pence'ile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Trump lisas et julgeolekunõunik Michael Flynn tegi oma tööd ja suhtles erinevate riikide esindajatega.

President märkis, et ta ei suunanud Flynni Vene suursaadikuga sanktsioonidest rääkima, kuid oleks seda teinud. "Ma oleksin teda selleks juhendanud, kui ta poleks seda teinud," lisas Trump.

Trumpi sõnul tegi Flynn oma tööd ning ta nõustus temaga.

Trumpi sõnul ei ole aktsepteeritav, et salastatud info - nii Flynni kontaktid kui ka tema telefonivestlused Mehhiko ja Austraalia riigijuhtidega - jõudis meediasse.

USA president kinnitas korduvalt, et tal pole mingeid sidemeid Venemaaga.

Trump laseb justiitsministeeriumil uurida luurealaseid lekkeid

Trump ütles neljapäeval, et tegi justiitsministeeriumile korralduse uurida luurealaseid lekkeid, mis viisid ta rahvusliku julgeolekunõuniku tagasiastumiseni.

Trumpi sõnul on "kuritegelike lekete" taga "inimesed agentuuridest", viidates USA erinevatele julgeolekuagentuuridele.

"Me vaatame neile väga tõsiselt otsa. Olen pöördunud kõigi nende poole, kes juhivad erinevaid agentuure ning me... tegelikult ma kutsusin justiitsministeeriumi lekkeid uurima," sõnas ta.

USA presidendi rahvusliku julgeolekunõuniku ametist tagasi astunud Michael Flynn pidi lahkuma seetõttu, et ei avaldanud asepresidendile piisavas ulatuses infot Vene suursaadikuga enne ametisse astumist peetud vestluste sisust.

Flynn oli kõneluste toimumise ajal veel eraisik, kuid eraisikutel on USA-s diplomaatiline tegevus keelatud. Keeld põhineb nn Logani seadusel, mida rakendatakse harva.