Saksamaal võeti kinni veokirünnaku kavandamises kahtlustatav

Politseiauto rünnaku alla sattunud Berliini jõuluturu juures. (Foto: Hannibal Hanschke/Reuters/Scanpix)

Saarbückeni prokurör Christoph Rebmann ütles, et 38-aastane süürlane võeti kinni laupäeval ning pühapäeval anti tema suhtes välja ametlik vahistamismäärus, vahendas Reuters.

Meest kahtlustatakse selles, et ta püüdis saada ISIS-elt rünnaku läbiviimiseks 180 000 eurot. Väidetavalt tahtis mees osta veokeid ja laadida neist igaühesse 400 kuni 500 kilogrammi lõhkeainet.

"Teda kahtlustatakse 2016. aasta detsembris telefoni teel oma kontaktisikult Süürias 180 000 euro küsimises selleks, et ta saaks soetada sõidukid, täita need lõhkeainega ja sõita nendega rahva sekka," selgitas Rebmann pressiteates.

Mees on tunnistanud üles, et võttis ühendust ISIS-ega, kuid eitab, et kavandas rünnakut.

"Ta ütles, et tahtis ISIS-elt raha selleks, et toetada oma perekonda Süürias," ütles Rebmann Reutersile. Ta lisas, et mees tahtis enda sõnul petta rühmituselt raha välja.

Kahtlustatav on pärit Raqqast, mis on ISIS-e peamine tugipunkt Süürias.

Saarbrückeni prokuratuuri teavitas mehe tegevusest Saksamaa föderaalne kriminaalpolitsei (BKA).

Süürlane saabus Saksamaale 2014. aasta 5. detsembril. Mullu 12. jaanuaril sai ta Saksamaal elamisloa.

Kantsler Angela Merkel on nimetanud islamiterrorismi suurimaks väljakutseks, millega Saksamaa silmitsi seisab.

Kaks nädalat tagasi sõitis tuneeslane, kelle varjupaigataotlus lükati tagasi, Berliinis veokiga jõuluturule, tappes 12 inimest. Itaalia politsei lasi 24-aastase Anis Amri hiljem Milanos maha.