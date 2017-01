Bushi kiri Obamale aastal 2009: riik toetub sinule

Barack ja Michell Obama 20. jaanuaril 2009 Washingtonis. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Väga vähestel on olnud au tunda seda vastutust, mida sina nüüd tunned," kirjutas Bush oma mantlipärijale Politico teatel.

"Väga vähesed teavad, milline on see põnevus ja need väljakutsed, millega sa silmitsi seisad," lisas ta. "Tuleb halbu aegu. Kriitikud raevutsevad. Sinu sõbrad valmistuvad sulle pettumuse. Kuid sul on kõikvõimas jumal, kes sind lohutab, perekond, kes sind armastab, ja riik, sealhulgas mina, kes sind toetab".

See, et eelmine president järgmisele käsitsi kirjutatud teate jätab, on saanud traditsiooniks. ABC News avaldas ka 2011. aastal Bill Clintoni poolt Bushile saadetud kirja.

"Nüüd sinu õlgadele asetuv koorem on suur, aga sageli liialdatud. Ehe rõõm sellest, et teed seda, mida õigeks pead, on kirjeldamatu," seisis Clintoni kirjas muu hulgas.

Reedel annab Washingtonis ametivande vabariiklaste ridades USA riigipeaks valitud Donald Trump, kellest saab Ameerika Ühendriikide 45. president.