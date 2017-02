ÜRO: Mosuli idaossa on naasnud juba 30 000 elanikku

Inimesed Mosuli idaosas 3. veebruaril. (Foto: Reuters/Scanpix)

Iraagi armee alustas koos liitlastega pealetungi äärmusrühmituse kontrolli all olevale Mosulile möödunud aasta oktoobris, vahendas Yle.

Praeguseks on õnnestunud tagasi vallutada umbes pool Mosulist, kus enne ISIS-e rünnakut 2014. aasta suvel elas kuni poolteist miljonit inimest. Väidetavalt lahkus siis Mosulist vähemalt 190 000 elanikku.

Hoolimata sõjategevusest on Mosul endiselt Iraagi suuruselt teiseks linnaks Bagdadi järel ning see on ka üks põhjus, miks linna on nii raske tsiviilisikuid inimkilbina kasutavalt ISIS-elt tagasi vallutada.

ÜRO teate kohaselt on inimesed hakanud naasma Mosuli idaosa piirkondadesse, mille valitsusväed kuulutasid jaanuaris vabastatuteks. Terroriorganisatsioon käes on aga endiselt linna lääneosa.