USA välisministrikandidaat sai senatikomiteelt heakskiidu

Rex Tillerson. (Foto: Reuters/Scanpix)

Tillerson sai komitees 11 poolthäält kümnest ja liigub nüüd edasi senati üldhääletusele.

USA Florida osariigi vabariiklasest senaator Marco Rubio teatas esmaspäeval, et toetab reservatsioonidest hoolimata välisministrikandidaati endist Exxon Mobili juhti Tillersoni. Mõjukad vabariiklastest senaatorid John McCain ja Lindsey Graham teatasid päev varem, et toetavad samuti välisministri kohale Tillersoni.

Kogu oma täiskasvanuelu energiasektoris tegutsenud Tillersonile on heidetud ette läbirääkimisi mitme maailma autoritaarse liidriga. Tillerson on rõhutanud, et Ühendriikide kõrgeima diplomaadina kavatseb ta läbi viia jõulisemat välispoliitikat, kui see on olnud viimastel aastatel.

"Et saavutada stabiilsus, mis on 21. sajandil rahu ja julgeoleku aluseks, ei pea Ameerika juhtkond olema üksnes uus, vaid see peab end ka maksma panema," sõnas ta.

Trump on avalikult kuulutanud, et soovib tihedamaid sidemeid Venemaa ja Putiniga, kuid Tillerson soovis senati kuulamisel ilmselt rahvaesindajatele kinnitada, et ei kavatse Moskvasse leebelt suhtuda.

Tillerson hoiatas möödunud nädalal senati kuulamisel, et Washingtonist ja Moskvast võivad saada kas vaenlased või partnerid, aga sõpradeks ei saa nad tõenäoliselt kunagi.

"Tõenäoliselt ei saa meist kunagi sõpru," ütles Tillerson, kel ExxonMobili tegevjuhina olid Venemaaga tihedad sidemed.

"Meie väärtussüsteemid on kardinaalselt erinevad," lisas ta, kuid rõhutas dialoogi vajadust, et vaenust kujuneks partnerlus, mis aitaks maailma konfliktikolletes "temperatuuri alandada".