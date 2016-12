Iisraeli kaitseminister: Pariisi konverents on uus "Dreyfusi protsess"

Avigdor Lieberman (Foto: Reuters/Scanpix)

Pariisis 15. jaanuaril peetavale konverentsile oodatakse 70 riigi esindajaid ning algatuse eesmärk on taaskäivitada alates 2014. aasta aprillist seisakus olnud Iisraeli-Palestiina rahukõnelused.

Juudiriik on konverentsile jõuliselt vastu seisnud, kutsudes selle asemel taastama otsekõnelusi palestiinlastega.

"See ei ole rahukonverents. See on tribunal Iisraeli riigi vastu," ütles Lieberman oma erakonnakaaslastele Yisrael Beitenu parteist. "Konverents, mille kogu mõte on kahjustada Iisraeli julgeolekut, selle õige nimi - kohtuprotsess Iisraeli vastu."

Liebermani sõnul on ühe erinevusega tegemist Dreyfusi protsessi kaasaegse versiooniga. Ühe juudi asemel on kohtupingis "kogu Iisraeli rahvas ja Iisraeli riik", lausus kaitseminister.

Alfred Dreyfus oli Prantsuse juudist sõjaväekapten, kes mõisteti 1894. aastal spionaažis ja riigireetmises ekslikult süüdi ja kelle katsumused on saanud ebaõigluse ja antisemitismi sümboliks.

Lieberman kutsus ka Prantsuse juute Iisraeli ümber asuma, öeldes, et see oleks kõige sobivam ja "ainus vastus, mida me saame sellele vandenõule anda". Ta nimetas hiljutisi rünnakuid juutide vastu Prantsusmaal ja ütles, et see ei ole nende kodumaa. "Kui te tahate jääda juudiks ja hoida oma lapsi ja lapselapsi juutidena, lahkuge Prantsusmaalt ja kolige Iisraeli," sõnas ta.

Kõrge Palestiina ametnik Saeb Erekat ütles AFP-le, et Prantsusmaa eesmärk on taastada konverentsi abil rahuprotsess ja asetada oma diplomaatiline kaalukus "kahe riigi lahenduse" taha.

Konverents järgneb Iisraeli asundustegevust tauniva resolutsiooni vastuvõtmisele ÜRO Julgeolekunõukogus, mis on Iisraeli valitsust tõsiselt ärritanud.