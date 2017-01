Saksamaa alustab märtsis asüülitaotlejate tagasisaatmist Kreekasse

(Foto: Christof Stache/AFP/Scanpix)

Euroopa Liidu liikmesriigid võivad alates 15. märtsist taasalustada asüülitaotlejate tagasisaatmist Kreekasse, kuid enne 15. märtsi Kreekast lahkunuid tagasi saata ei saa, teatas Euroopa Komisjon detsembris

EK ütles, et Ateena on osaliselt parandanud migrantide vastuvõtmise tingimusi kooskõlas 2011. aasta kohtuotsustega, mis peatasid tagasisaatmise ja julgustasid migrante suunduma rikkamatesse EL-i riikidesse.

Schengeni ala hõlmav Dublini reegel ütles, et EL-is varjupaika soovivad põgenikud peavad esitama taotluse esimeses riigis, kuhu nad sisenesid. Viimastel aastatel on selleks olnud Kreeka, kuhu põgenikud Türgist üle Egeuse mere sõidavad. Paljud EL-i riigid peatasid reegli täitmise juba enne eelmise aasta rändekriisi põhjendusel, et Kreeka asüüli- ja migrantide vastuvõtusüsteem ei kannata kriitikat.

Saksamaa jõustab Dublini reegli kahe kuu jooksul, ütles pressiesindaja.

"Vastavalt Euroopa Komisjoni soovitusele, usub Saksamaa, et sellised sammud on võimalikud alates 15. märtsist," sõnas ta.

Saksamaa põgenikeorganisatsioon Pro Asyl on väljendanud otsuse suhtes muret, hoiatades, et see võib seada majanduskriisist taastuva Kreeka asüülisüsteemi liialt suure surve alla.

Samuti on kritiseerinud EK hinnangut Ateena. Praegune juriidiline raamistik "ei võimalda ajalooliselt suure migratsioonivooga toime tulla...", on öelnud riigi migratsiooniminister Iannis Mouzalas.

2015. aastal saabus Saksamaale 890 000 asüülitaotlejat, mullu umbes 280 000.