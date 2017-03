Konkurentsivolinik Vestager: Nord Stream 2 ei vasta Euroopa Liidu ühistele huvidele

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Kui vaadata olukorra juriidilist poolt, siis on saanud vägagi selgeks, et Komisjoni arvates ei ole Nord TSream 2 projekt ühiste huvide projektiks," sõnas ta Reutersi teatel Brüsselis toimunud pressikonverentsil.

Ta kordas ka juba varem Euroopa Komisjoni poolt välja öeldud seisukohti, et Nord Stream 2 projekt ei aita kaasa energeetikaturu reformile ning eesmärgile sõltuvust Vene maagaasist vähendada.

Samas on Euroopa Komisjon seni eiranud mõningate projekti vastu olevate liikmesriikide valitsuste üleskutset võtta Nord Stream 2 suhtes selge seisukoht EL-i seaduste valguses.

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel ütles eelmisel nädalal usutluses Interfaxile, et Saksamaa pooldab Nord Stream 2 rajamist, kuid peab vajalikuks usaldusväärset energiatransiiti Ukraina kaudu ja Slovakkia, Tšehhi ja Poola gaasiga varustamist.

Kommenteerides projektijuhtide kohtumist Euroopa Komisjoni esindajatega 21. veebruaril, ütles Gabriel: "Nord Stream ei ole Euroopa Komisjoni projekt, vaid Euroopa eraettevõtete investeerimisotsus. Meie jaoks on tähtis, et projekt ellu viidaks ja see töötaks Euroopa Liidu seaduste alusel. Seda jälgime ka edaspidi. Euroopa Komisjoni ja kaasatud ettevõtete mõttevahetus on õige samm selles suunas".

Nord Stream 2 gaasijuhe on plaanitud kulgema Läänemere põhja mööda Venemaalt Saksamaale. Gaasijuhtme maht on 55 miljardit kuupmeetrit aastas. Gaasijuhe võimaldaks Venemaal kahekordistada oma gaasieksporti Euroopasse. Projekt läheb prognooside kohaselt maksma 8 miljardit eurot.

Veebruaris Brüsselis kogunenud eksperdid aga nentisid, et Nord Stream 2 tõstaks gaasi hinda ja oleks vastuolus energialiidu ideega.

Ajal, mil Euroopa Komisjon on Nord Streami laienduse küsimuses alles seisukohta kujundamas, on Poola valitsus võtnud jõulise seisukoha.

"Ma ei mõista argumente, mis väidavad nagu territoriaalvetes ei kehtiks EL-i õigus. See on vastuvõetamatu. Ja me loodame, et Euroopa Komisjon annab sellele lähikuudel ametliku pöörde," lausus Poola diplomaat ja energeetikaekspert Szymon Polak.