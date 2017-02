Rumeenia opositsioon kavatseb valitsusele umbusaldust avaldada

Meeleavaldajad Bukarestis valitsushoone juures. (Foto: AFP/Scanpix)

"Täidame avalduse tunni aja jooksul, oleme kogunud vajaliku hulga toetusallkirju koos Päästke Rumeeniaga (USR)," kinnitas Tucan Reutersile.

Ta lisas, et avaldus kannab pealkirja "Ärge legaliseerige Rumeenias varastamist".

Sotsiaaldemokraatide juhitava valitsuse peaministri Sorin Grindeanu käes on parlamendis enamus, seega ei tohiks umbusalduskatse teda ohustada.

Ka Euroopa Liit hoiatas Rumeeniat, et see korruptsioonivastasest võitlusest ei loobuks. "Korruptsioonivastast võitlust tuleb edendada, mitte lõpetada. Jälgime viimaseid arenguid Rumeenias väga murelikult," teatasid Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja asepresident Frans Timmermans ühisavalduses.

Rumeenia magistraatide nõukogu (CSM) teatas, et kavatseb valitsuse määruse kohtus vaidlustada. "Probleem on selles, et õigusriigis, milleks Rumeenia on ja ka soovib jääda, ei saa käituda nii, nagu valitsus seda tegi," põhjendas nõukogu erakorralisest kohtumisest osa võtnud president Klaus Iohannis.

CSMi president Mariana Ghena lubas kaebuse konstitutsioonikohtusse esitada neljapäeva õhtuks.

Teisipäeva hilisõhtul dekriminaliseeris Rumeenia uus vasakvalitsus mitmed kuriteod, sealhulgas mõned võimu kuritarvitamise liigid. Seepeale kogunes pealinna Bukaresti üle 10 000 meeleavaldaja ning teistes linnades tuli tänavaile samuti tuhandeid inimesi. Protestijad nimetasid valitsust varasteks ja reeturiteks ning nõudsid valitsuse tagasiastumist.

Valitsus põhjendas seadusemuudatusi sellega, et seadusandlust on vaja kohendada põhiseadusega vastavaks. Kriitikute hinnangul on tegemist hämamisega.