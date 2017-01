Merkel hoiatas Trumpi protektsionismi eest

Angela Merkel. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Minu kindel veendumus on, et üheskoos edasiminekul on rohkem eeliseid kui üksi oma probleemide lahendamisel," ütles Merkel oma Kristlik-Demokraatliku Partei (CDU) koosolekul antud pressikonverentsil.

Merkel tõi näiteks 2008. aasta rahanduskriisi, meenutades, et see sai alguse Ühendriikidest. Kriisist ei õnnestunud Merkeli sõnul jagu saada ennast isoleerides, vaid rahvusvahelises koostöös.

"(G20) riigipeade ja valitsusjuhtidena me ütlesime: "Me peame lahendama enda ees seisva probleemi ühiselt," märkis ta.

Trump on korduvalt ähvardanud rakendada oma ametiajal protektsionistlikke meetmeid muu hulgas Hiina ja Mehhiko vastu. Autohiiglane Ford tühistas aga plaani rajada Mehhikosse tehas, kui Trump seda kava kritseerima asus.