Trumpi julgeolekunõunik Flynn lahkus Venemaa suhete tõttu ametist

Donald Trump ja Michael Flynn. (Foto: Reuters/Scanpix)

Valge Maja teatel astus Flynn tagasi julgeolekunõuniku ametikohalt, sest arutas enne ametisse astumist Vene suursaadikuga USA poliitikat ja osaliselt varjas valitsuskaaslaste eest vestluste sisu.

Valge Maja teatel kiitis Trump tagasiastumispalve heaks.

Flynn esitas tagasiastumispalve pärast süüdistusi, et erus olev kolmetähekindral ja USA sõjaväeluure endine juht arutas enne ametisse astumist USA sanktsioonidestrateegiat Vene suursaadiku Sergei Kisljakiga.

Flynn tunnistas tagasiastumisavalduses, et Trumpi ametisseastumise perioodil "andsin asepresidendiks valitule (Mike Pence'ile) ja teistele mittetäielikku teavet telefonikõnedest Vene suursaadikuga".

Pence oli Flynni viimastel nädalatel korduvalt kaitsnud, asetades küsimärgi alla omaenda usutavuse.

"Mis puudutab minu telefonikõnesid Vene suursaadikuga, siis siiralt vabandasin presidendi ja asepresidendi ees ning nad võtsid mu vabaduse vastu," öeldi Flynni kirjas, mille Valge Maja avaldas.

Tegemist on esimese tagasiastumisega Trumpi siseringist presidendi ametiajal, mis on kestnud alla kuu. Flynni lahkumine USA valitsusest niivõrd vara on pretsedenditu.

Valitsusametnike sõnul sai Flynnile saatuslikuks Pence'i eksiteele juhtimine, kuigi nad rõhutasid, et Trump ei vallandanud Flynni, vaid ta astus ise tagasi.

Trump nimetas rahvusliku julgeolekunõuniku kohusetäitjaks erukindral Joseph Kelloggi, kes oli senini riikliku julgeolekunõukogu juht, teatas Valge Maja teisipäeval.

Ajaleht The Washington Post teatas reedel, et Flynn rääkis telefonivestluses Kisljakiga Moskva-vastastest sanktsioonidest. Administratsiooni ametiisikud, teiste seas Pence, olid seda korduvalt eitanud. Hiljem tunnistas Flynn ametnikele, et sanktsioonid võisid telefonivestlustes jutuks tulla.

Mitu USA meediakanalit teatasid esmaspäeval, et Trumpi nõunikke aasta alguses hoiatati Flynni kontaktidest Vene esindajatega. Nüüd tekkisid küsimused sellest, kes olid kõnedest teadlikud ja miks Trump varem ei tegutsenud.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer ütles enne Flynni tagasiastumist, et Trumpi ei konsulteeritud Flynni sanktsioonidekõnedest ja ta ei palunud oma nõunikul ka seda teha. Vastuseks küsimusele, kas Trump oli teadlik, et Flynn kavatseb sanktsioonide küsimuse Vene saadikuga tõstatada, ütles Spicer: "Ei, absoluutselt mitte."

Eraisikutel on USA-s diplomaatiline tegevus keelatud. Flynni jutuajamised tõstatavad ka küsimusi Trumpi sõbralikkuse suhtes Venemaa vastu pärast USA luureametite otsust, et Moskva häkkis valimiste ajal demokraatide e-kirjavahetusse.

USA meediateatel oli justiitsministeerium hoiatanud Valget Maja, et Flynn ei andnud valitsuse tippametnikele täielikku ülevaadet Kisljakiga toimunud vestluste sisust, mis võis ta teha haavatavaks Venemaa väljapressimisele.

Teate edastas Valgele Majale Barack Obama administratsiooni lõpupäevil tollane justiitsministri kohusetäitja Sally Yates, kelle Trump vallandas pärast seda, kui Yates andis justiitsministeeriumi advokaatidele korralduse mitte kaitsta presidendi vastuolulist sissesõidukeeldu.

Telekanali CNN andmeil ütlesid tollane USA luurekoordinaator James Clapper ja Luure Keskagentuuri (CIA) juht John Brennan, et Valget Maja tuleks Flynni tegutsemisest teavitada.