Valge Maja: Trump kaalub julgeolekunõuniku käitumist

Donald Trump ja Michael Flynn. (Foto: Reuters/Scanpix)

"President kaalub olukorda," lausus kõneisik Sean Spicer, viidates, et Trump rääkis asepresident (Mike) Pence'i ja paljude teiste inimestega teemast, mida peab kõige tähtsamaks - riigi julgeolekust

Pence on pärast jutuajamist Flynniga avalikult öelnud, et rahvusliku julgeoleku nõunik ei arutanud Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga sanktsioonidepoliitikat. See väide on osutunud valeks.

Ajaleht The Washington Post teatas reedel, et Flynn rääkis telefonivestluses Kisljakiga Moskva-vastastest sanktsioonidest. Administratsiooni ametiisikud, teiste seas Pence, on seda korduvalt eitanud. Hiljem on Flynn ametnikele tunnistanud, et sanktsioonid võisid telefonivestlustes jutuks tulla.

Eraisikutel on USA-s diplomaatiline tegevus keelatud. Flynni jutuajamised tõstatavad ka küsimusi Trumpi sõbralikkuse suhtes Venemaa vastu pärast USA luureametite otsust, et Moskva häkkus valimiste ajal demokraatide e-kirjavahetusse.

Trump on lähikondlastele öelnud, et olukord valmistab talle muret, kuid pole avaldanud, kas ta kavatseb paluda Flynnil ametist lahkuda.