Sturgeoni hinnangul peaks uus Šoti iseseisvusreferendum toimuma uuel aastal

Suurbritannia peaminister Theresa May teatas, et Šotimaa ei vaja uut iseseisvusreferendumit. Šoti valitsuse juht Nicola Sturgeon on aga arvamusel, et uus rahvahääletus peaks toimuma tuleval aastal.

Sturgeoni sõnul on järgmiseks aastaks Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise tingimused selged ja šotlased peavad saama valida, kas see on ka nende tee, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enamik arvamusküsitlusi näitavad, et šotlaste toetus iseseisvusele on püsinud 2014. aasta referendumiaegsel tasemel ehk 45 protsendi lähedal.

Šotimaa oli iseseisev kuningriik kuni 1707. aastani, mil ta ühendati Inglismaaga.