Kreml: Putin kohtub Trumpiga kindlasti juulis G20-l

Tartus võib prügivedu suvel kallineda kolmandiku võrra, sest Aardlapalu prügilas on segaolmejäätmete vastuvõtu hind kallinemas poole võrra ehk see tähendab, et keskmiselt kolmandiku jagu kallimat hinda tuleb hakata oma prügi äraveo eest maksma ka tartlastel.