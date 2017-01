Tuleb välja, et me tegelikult ei tea, mis toimub Eesti lastega Eesti kodudes, tänavatel või parkides. Ei tea, sest paljude käest me isegi ei küsi ja paljud ei räägi, isegi kui küsitakse. Ühiskonnas, kus kolmandik täiskasvanutest peab lastevastast vägivalda lihtsalt kasvatusvahendiks, kus 14-aastane on seadusandja arvates olnud täiskasvanule igati sobilik sekspartner ning politsei saab keskmiselt iga kolmveerand tunni tagant mõne lähisuhtevägivallale viitava signaali, on see teadmatus kõhedust tekitav, tõdeb ERRi arvamustoimetaja Rain Kooli.