Egiptus: Iisraeli-resolutsiooni edasilükkamise tingis Sisi-Trumpi kõne

Egiptus oli esitanud nõukogule resolutsiooni, milles nõutakse Iisraelilt "kogu asundustegevuse viivitamatut ja täielikku peatamist okupeeritud Palestiina aladel, muuhulgas Ida-Jeruusalemmas" ja kuulutatakse, et asundustel puudub õiguslik alus.

Egiptus esitas neljapäeval taotluse lükata hääletus edasi ning hääletuse uut kellaaega ega kuupäeva ei seatud. Iisrael tegi resolutsiooni vastu kõvasti viimase hetke lobitööd.

"Telefonikõne puudutas ÜRO Julgeolekunõukogule Iisraeli asunduste asjus esitatud resolutsioonikava," öeldi Sisi kantseleist. "Liidrid leppisid kokku, et uuele valitsusele on oluline anda võimalus tegeleda kõikehõlmavalt Palestiina kõikide aspektidega, et saavutada kõikehõlmav lahendus," öeldi teates.

ÜRO julgeolekunõukogu lükkas edasi neljapäevale kavandatud hääletuse resolutsioonikavandi üle, milles nõutakse Iisraelilt oma asundustegevuse peatamist Palestiina territooriumitel ja Ida-Jeruusalemmas, ütlesid diplomaadid varem.

Edasilükkamist soovis resolutsiooni koostaja Egiptus, mille hinnangul tuleks pikendada konsultatsioonideks mõeldud aega. Hääletuse uut kellaaega ega kuupäeva ei seatud, lisasid diplomaadid.

Resolutsioonikavandis nõutakse Iisraelilt "kogu asundustegevuse viivitamatut ja täielikku peatamist okupeeritud Palestiina aladel, muuhulgas Ida-Jeruusalemmas" ja kuulutatakse, et asundustel puudub õiguslik alus.

Iisraeli asundustegevus okupeeritud Läänekaldal on Lähis-Ida rahuprotsessi üks peamisi komistuskive. ÜRO peab asundusi ebaseaduslikeks.

Teade tuli pärast seda, kui USA presidendiks valitud Donald Trump ärgitas Ühendriikide valitsust panema resolutsioonile veto.

"ÜRO Julgeolekunõukogus praegu kaalutlusel olev resolutsioon Iisraelist tuleks vetostada," ütles Trump. "Nagu Ühendriigid on pikalt öelnud, siis rahu iisraellaste ja palestiinlaste vahel saavutatakse vaid osapoolte otsekõneluste kaudu, mitte ÜRO tingimuste pealesurumisega," lisas ta.

2011. aastal panid Ühendriigid veto sarnasele resolutsioonile.

USA välisminister John Kerry oli Egiptuse ootamatu otsuse tõttu sunnitud edasi lükkama kavandatud kõne Lähis-Ida rahuprotsessi tulevikust, teatas Ühendriikide välisministeerium.

"Iisraellased hindavad kõrgelt USA-Iisraeli liidu üht tähtsat sammast: Ühendriikide tahet seista paljude aastate jooksul ÜRO-s" Iisraeli eest "ja panna veto Iisraeli-vastastele resolutsioonidele", ütles peaminister Benjamin Netanyahu Twitteris. "Loodan, et USA ei loobu sellest poliitikast."

Iisrael tegi Julgeolekunõukogus lobitööd, et veenda Egiptust resolutsioonikavandist loobuma. Suursaadik Danny Danon ütles, et Iisraeli valitsus rakendab kõiki diplomaatilisi jõupingutusi kõigil rinnetel, et tagada selle häbiväärse resolutsiooni tagasilükkamine.

Araabia riikide suursaadikud korraldasid Julgeolekunõukogus resolutsiooni toetuseks kriisikohtumise ning survestasid Egiptust dokumendiga edasi liikuma. Araabiamaade diplomaadid soovitasid, et neljapäeval Kairos kogunev Araabia Liiga komitee kohtumine otsustaks korraldada hääletuse, ütles Palestiina suursaadik Riyad Mansour.

"Meil on tekst ja meil on vaja, et ÜRO Julgeolekunõukogu tegutseks," lausus ta.

Mansouri sõnul on Trumpi üleskutse vastus Netanyahu survele. "Ta tegutseb Netanyahu nimel."

ÜRO diplomaadid on juba nädalaid spekuleerinud, kas ametist lahkuva USA presidendi Barack Obama valitsus võib hoiduda veto kasutamisest resolutsiooni blokeerimiseks. Obama valitsus on Iisraeli asundustegevust korduvalt kritiseerinud.

Netanyahu valitsuse ajal on Iisraeli asundustegevus hoogustunud. Ainuüksi viimase aasta jooksul on Läänekaldale kolinud umbes 15 000 juudiasunikku.