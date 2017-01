Teheran kritiseeris Trumpi ähvardust tuumaleppest lahti öelda

Iraani teatel ei näe Teheran mingit võimalust, et aasta eest sõlmitud tuumaleppe tingimusi hakatakse uuesti läbi vaatama.

USA ametisse astuv president Donald Trump on öelnud, et lepe praegusel kujul tema administratsioonile ei sobi, kuid ei ole täpsustanud, mida tuleks muuta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Iraani juhtiv läbirääkiija tuumaläbirääkimistel ütles, et Ühendriikide valitsus ei saa leppest taganeda ning peab jätkama selle täitmist.

Tuumalepe tõstis Iraani välja paariariigi staatusest, lõpetas ÜRO kehtestatud sanktsioonid ja kehtestas ranged kontrollid riigi tuumarajatistele.

Tuumaleppe terav kriitik on Iisrael, kelle sõnul saab Iraan selle varjus siiski jätkata tuumarelvade loomist, mis kujutab endast juudiriigile eksistentsiaalset ohtu.

"Kui Donald Trump otsustab tuumaleppe katki rebida, nagu ta on öelnud, oleks meie reaktsioon selge, nagu oleme varemgi öelnud: kui tema selle katki rebib, põletame meie leppe. See tähendaks, et ees ei seisaks mingeid uusi läbirääkimisi või muudatusi. Tuumalepe ei ole absoluutselt avatud muudatusteks ja ameeriklased peavad seda järgima sellisena nagu ta on," ütles Iraani asevälisminister Abbas Araghchi.