Poola prokurörid esitavad tõendid Wałęsa koostööst salapolitseiga

Lech Walesa 1989. aastal (Foto: Leszek Wdowinski/Reuters/Scanpix)

PAP teatas Rahvusliku Mälu Instituudile (IPN) lähedalseisvale allikale viidates, et kohtuekspertide meeskond on tulnud peamiselt käekirja analüüsi kaudu sellisele järeldusele.

73-aastane ekspresident ja Nobeli rahupreemia laureaat Wałęsa on võidelnud süüdistuste vastu alates eelmisest aastast, kui IPN konfiskeeris kommunismiaegse siseministeeriumi leselt mitmed salapolitsei toimikud.

IPN ütles, et toimikud sisaldasid koostöökokkulepet, millele oli alla kirjutanud "Lech Wałęsa" koodnimetusega "Bolek".

Wałęsa, kes kaasasutas ametiühinguliikumise Solidaarsus ja seejärel aitas kaasa kommunismi veretule kokkuvarisemisele Poolas 1989. aastal, on korduvalt eitanud nende dokumentide ehtsust ning kinnitas veel laupäeval, et süüdistused on "vale". Ta möönis siiski eelmisel aastal, et "tegi vea" ning allkirjastas ühel paljudest ülekuulamistest "paberi" salapolitsei jaoks.

IPN väidab 2008. aastal avaldatud raamatus, et kommunistlik režiim registreeris Wałęsa salaagendina 1970. aasta detsembris, kuid ta lasi lõa otsast lahti 1976. aasta juunis "soovimatuse tõttu koostööd teha".