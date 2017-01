Saksa põhiseaduskohus ei toetanud paremäärmusliku partei keelustamist

NPD aktivistid 2013. aastal Berliinis. (Foto: Reuters/Scanpix)

Saksa parlamendi ülemkoda (Bundesrat) soovis parteid keelustada, sest võimude hinnangul taotleb see erakond selgelt seadusevastaseid eesmärke, vahendas Yle.

Põhiseaduskohus nentis, et pole mingit kahtlust, et NPD põhimõtted on inimsust alavääristavad, rassistlikud ja juudivastased ning et partei eesmärgid on vastuolus põhiseadusega.

Kohtu hinnangul aga ei piisa nendest argumentidest aga keelustamiseks, sest põhiseaduse kohaselt tuleb arvesse võtta ka seda, kas nimetatud partei on võimeline ka kõigutama või kukutama vabale demokraatiale põhinevat riigikorda.

Põhiseaduskohtu arvates on NPD niivõrd nõrk, et pole mingeid tõendeid väi märke sellest, et partei suudaks ohtlikud eesmärgid ellu viia.

Veel aastatuhande alguses oli NPD Saksamaa olusid arvestades küllaltki mõjuvõimas ning valimistel jõuti kahel liidumaal ka parlamenti. Näiteks 2004. aastal saadi Saksi liidumaa valimistel 9,2 protsenti häältest.

Parteid üritati kõigepealt keelustada 2003. aastal, kuid ka siis see katse ebaõnnestus. Uuesti hakkasid liidumaad NPD keelustamist nõudma pärast seda, kui selgus, et paremäärmuslik terrorirühmitus NPD oli aastatel 2000-2007 tapnud üheksa immigranti ja ühe politseiniku. NPD-d süüdistati selles, et parteil on NSU-ga sidemeid.

Aastate jooksul aga kahanes NPD populaarsus hoopis muudel põhjustel - nimelt kerkisid esile teised ja edukamateks osutunud parteid ja liikumised nagu immigratsioonivastane protestipartei Alternatiiv Saksamaale (AfD) ning Dresdenist alguse saanud liikumine PEGIDA (Patriootlikud Eurooplased Lääne Islamiseerimise Vastu ehk Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes). Nimetatud liikumised on üritanud hoiduda selgelt paremäärmuslikust ideoloogiast ning püüdnud panna rõhku rohkem üldisemale immigratsiooni- ning islamivastasusele ja see on võimaldanud neil ühiskonnas laiemat kõlapinda saavutada.

Väljaande Der Spiegel andmetel on NPD-l hetkel vaid 5000 liiget ning valimisi silmas pidades on nende roll üha tähtsusetum.

Mitmed poliitikaanalüütikud on varem kritiseerinud püüdusi NPD-d keelustada, sest nende arvates pälviks paremäärmuslik partei sellega seoses hoopis lisatähelepanu.