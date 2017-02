Trumpi viidatud saates osalenud Rootsi politseinikud: tsitaadid rebiti kontekstist välja

Donald Trump. (Foto: Kevinb Lamarque/Reuters/Scanpix)

Reedel Fox Newsi telekanalis näidatud Ami Horowitzi saatelõigus väideti, et immigratsioon on Rootsis kuritegevust kasvatanud. Kuna Trump kasutas laupäeval peetud kõnes Rootsit kui hoiatavat näidet, pälvis teema The Locali teatel rohkelt tähelepanu.

Teleklipis näidati Stockholmi politseinikke, kes rääkisid kuritegevusest ja relvade kättesaadavusest. Saates sõna saanud korrakaitsjad suhtuvad aga väga kriitiliselt sellesse, kuidas neid näidati ja milliseid tsitaate intervjuust kasutati.

"Intervjuu oli millestki hoopis muust kui see, millest Fox News ja Horowitz rääkisid," märkis üks politseinikest, Anders Göranzon esmaspäeval Dagens Nyheterile. "See pidi käsitlema kuritegevust riskantsemates piirkondades. Kohtades, kus kuritegevuse tase on kõrge. Fookus ei olnud migratsioonil ega immigratsioonil".

Göranzoni sõnul ei mõistnud ei tema ega ta kolleeg Jacob Ekström kuvandit, mis Rootsist telefilmis jäeti.

"Me ei seisa selle taga. See šokeeris meid. Ta on vastuseid toimetanud. Vastasime intervjuus hoopis teistsugustele küsimustele. See on halb ajakirjandus," nentis Göranzon, kelle hinnangul pidanuks koos vastustega näitama ka tegelikke küsimusi.

"Meil ei ole filmi autoriõigusi, kuid tagajärg on selline, et pärast seda ei taha me enam ajakirjanikega rääkida. Me ei suuda üksteist usaldada," sõnas politseinik ja nimetas filmi autorit hullumeelseks.

Trumpi laupäeva õhtul öeldust võis jääda mulje, nagu oleks Rootsis äsja terrorirünnak aset leidnud. Rootsi saatkond Washingtonis palus USA kolleegidel seepeale presidendi sõnu kommenteerida, sest riigis ei juhtunud midagi ebatavalist ja Trumpi väide tekitas kogu Rootsi ühiskonnas hämmingut.

President Trump kinnitas pühapäeval, et ta viitas oma Rootsi-kommentaaris Fox Newsi uudisele migrantidest ja Rootsist.