Brüsseli ja Pariisi terrorirünnakute ohvrite pered kaebasid Twitteri kohtusse

Twitter. (Foto: Regis Duvignau/Reuters/Scanpix)

Brüsseli ja Pariisi terrorirünnakute ohvrite perekonnad kaebasid Twitteri kohtusse, süüdistades, et sotsiaalmeedia platvorm ei teinud piisavalt selleks, et vältida radikaalsete islamistide juurdepääsu lehele, teatas uudisteagentuur Belga.

New Yorgis esitatud hagis väidetakse, et Twitter andis ISIS-e mässulistele "tugeva ja ainulaadse kommunikatsioonivahendi", mis võimaldas neil oma rünnakuid toime panna ja propagandat levitada, vahendas politico.eu.

Hagejad süüdistavad ettevõtet USA terrorismivastase seaduse jalge alla trampimises.

Twitter seisab silmitsi veel ühe hagiga. Kolme Orlando ööklubi rünnaku ohvri perekonnad süüdistavad, et Twitter, samuti YouTube ja Facebook võimaldasid ISIS-el luua kontosid, mida rühmitus kasutas propaganda levitamiseks, rahastuse kogumiseks ja uute liikmete värbamiseks.

Mullu augustis jättis USA föderaalkohtunik rahuldamata ameeriklaste Lloyd Fieldsi ja James Creachi perekondade hagi. ISIS-e mässulised tapsid Fieldsi ja Creachi 2015. aastal Jordaanias.

Perekonnad väitsid, et Twitter on juriidiliselt vastutav meeste surma eest. Kohus aga ütles, et Twitter postitab infot, mida edastavad teised ning märkis, et ei ole kindlaid tõendeid, et tapja radikaliseerus sotsiaalmeediasse postitatud ISIS-e propaganda tulemusel.

Kuigi Twitter tõrjus hagis esitatud väiteid, on ettevõte sellest ajast alates vähendanud oma lehe kasutamist islamiradikaalide poolt, sulgedes üle 125 000 konto, mida seostati ISIS-ega.