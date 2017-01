Vene kommentaatorid suurt edasiminekut suhetes USA-ga ei prognoosi

Vene poliitikud ja eksperdid Trumpi ametiajast suurt edasiminekut kahe riigi suhetes ei prognoosi.

Vene riigiduuma väliskomitee esimees õnnitles Donald Trumpi juba reede hommikul ja kohe sõnastas ka ootused, mis Moskval seoses uue presidendiga on.

"Trumpi meeskonnal on võimalus tõestada tahet töötada Venemaaga konstruktiivselt. See võiks olla sama särav, edasimineku stiilis, forsseeritud, nagu võiks eeldada Trumpi kõnedest, mida ta pidas enne ja pärast valimisi," ütles Venemaa Riigiduuma väliskomitee esimees Leonid Slutski. "Või muutub see pidurdatuks ja korralikuks."

Eksperdid arvavad, et Trumpil oleks raske kohe muuta USA poliitikat Venemaa suhtes, isegi kui ta seda väga tahaks.

"Muidugi, teda ootavad tõsised probleemid. Kongressi uus koosseis loob juba komisjoni, et uurida küberrünnakuid. Kongressis arutatakse kaht seaduseelnõu, mis puudutavad Venemaa-vastaste sanktsioonide tugevdamist," selgitas USA ja Kanada instituudi vanemteadur Pavel Šarikov.

Kuna Donald Trumpi avaldused Venemaa kohta on tihti vasturääkivad, hindavad Vene poliitikud kahepoolsete suhete parandamise perspektiivi väga tagasihoidlikuks.

"Šanss keerata USA-Venemaa suhetes uus lehekülg on olemas, aga see on vaid võimalus. Me pole kunagi sekkunud Ameerika Ühendriikide siseasjadesse, erinevalt neist. Ja me ei kavatse seda teha, see on ameeriklaste endi asi," teatas "Õiglase Venemaa" partei juht Sergei Mironov.

Viimased sõnad tõendavad: Moskvas loodetakse, et Trump saab lõpuks aru, et Venemaa ei ole seotud küberrünnakutega USA valimiskampaania ajal.