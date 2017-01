Itaalia keskosa tabas järjekordne maavärin

Lumi Arquata del Tronto asulas Marche maakonnas 6. jaanuaril. (Foto: LaPresse/SIPA/Scanpix)

Maa värisemist oli tunda ka pealinn Roomas ning piirkondades, mis said tõsiselt kannatada eelmise aasta suvel aset leidnud maavärinates, vahendasid Reuters, The Local ja Yle.

Hetkel pole veel tulnud teateid hukkunutest või purustustest.

Marche, Abruzzo ja Lazio maakondades, kus suviste maavärinate tagajärjel hukkus üle 300 inimese, on suur hulk inimesi endiselt kodutud ning elavad ajutistes elukohtades.

Paljud inimesed on korraldanud ka meeleavaldusi ja väljendanud pahameelt, et valitsus on neid liiga vähe või liiga aeglaselt aidanud. Inimeste häda on suurendanud ka viimasel ajal piirkonda saabunud külm ilm ja lumesadu.

Lapsed evakueeriti koolidest, maanteel peatati liiklus

Itaalia meedia teatel märgati väikeseid purustusi Amatrice linnas, mis sai augusti maavärinates kõige rohkem kannatada.

Päästeamet saatis välja ka helikopterid, et võimalikke purustusi hinnata, kuid teates rõhutati samas, et hetkeseisuga pole ühtegi abipalvet maavärinaga seoses laekunud.

Teada on, et mõnes piirkonnas on lapsed koolidest evakueeritud, samuti peatati liiklus Roomat, L'Aquilat ja Teramot ühendavalt maanteel A24.

Epitsenter asus Roomast 100 kilomeetrit kirdes

Maavärina epitsenter asus Abruzzo maakonnas L'Aquila provintsis Montereale linna lähistel, mis asub Roomast umbes 100 kilomeetrit kirdes.

Maavärinaid jälgiva keskuse CSEM teatel oli esimene tõuge magnituudiga 5,4, teine aga juba magnituudiga 5,7. Äsja teatati ka kolmandast tõukest.